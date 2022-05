Revolution am Morgen

Nachdem Sie im Frühjahr mit ihrem Album “Maus” debütierten, wollen Frühstück im Bett nun endlich raus aus den Federn! Mit fünf Tracks zeigen die vier Jungs aus der Landeshauptstadt, was musikalisch zwischen Bettdecke und Kaffee so alles möglich ist.

Bene, Thisis, Alex und Kurbi sind Frühstück im Bett. Nach fast zwei Jahren im Proberaum haben sie im März 2022 ihre erste EP “Maus” veröffentlicht. Den Sound der EP beschreiben die Jungs als einen Mix aus Synthiepop und Indierock. Sie sagen aber auch, dass sie sich nicht eindeutig einem Genre zuordnen. Anders als die vorherigen Tracks sind die neuen Songs nicht mehr auf Englisch, sondern auf Deutsch. Initiiert wurde der Sprachwechsel von Bassist Bene, weil sie Musik in der Muttersprache nahbarer finden.

Von der entspannten Nahrungsaufnahme am Morgen ist in dem Titel “Revolutionsspiel” wenig zu hören. Hier ruft die Band zu einer allgemeinen Revolution auf – ein “Kampf”, wie er mehrmals im Song beschrieben wird, gegen nichts Bestimmtes, sondern einfach gegen alles. Das hört man zum Beispiel bei Songzeilen wie “Und ich weiß noch, wie ich kämpfen wollt – immer weiter bis jemand neues kommt” oder “Hast aufgehört die Dinge zu sehen wie einst”.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden Frühstück im Bett auf Spotify

Was tun im Kreativloch?

Aber auch eine Band, die auf die Revolution pocht, hängt mal durch. Das Markenzeichen der Vier sind die Gitarren-Soli von Alex. Im Sound of Munich-Interview verrät er uns, dass er in der Gitarre seine Passion entdeckt hat und die meisten und besten seiner Soli improvisiert sind. Und gerade wenn viel improvisiert wird, ist Kreativität das A und O. Sänger Thisis macht in dieser Situation folgendes:

“Tatsächlich mal wieder Abstand von der Musik nehmen und ein bisschen Pause machen, dann kommt man da wieder von selbst rein. Ich finde bei der Kreativität nie was erzwingen wollen, ist immer ganz wichtig.” Sänger Thisis im Sound of Munich Interview

Frühstück auf der Bühne?

Nach Ihrem ersten Auftritt im April in der X-Bar in Lehel, wollen die Jungs ihren Fokus mehr vom Studio auf die Bühne legen. Nicht nur, weil es ihnen mehr Spaß macht, sondern auch, um ihren Namen bekannter zu machen. Bevor sie dann demnächst die Bühnen der Welt abfrühstücken, müssen wir aber noch was klären: Was gehört für Frühstück im Bett denn zu einem perfekten Frühstück im Bett? Saft mit Semmeln und frische Brezn mit Obazda!