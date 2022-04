Ausspannen im Englischen Garten

/ Dennis Reinhart / Bild: Moritz Sendner

Der Münchner Sänger und Musikproduzent DIN-Z überzeugt mit seiner Musik, weil sie sich nicht ein Genre festlegen lässt. Seit einiger Zeit arbeitet er auch mit anderen Künstler:innen zusammen. Wie sich das von der Arbeit alleine unterscheidet und was ihn beim Songschreiben beeinflusst, verrät er uns zusammen mit Sänger Samy Morsey im Sound of Munich-Interview.



DIN-Z und Samey Morsey im Sound-of-Munich Interview

“Ich berichte über die Dinge, die mich persönlich beschäftigen!” DIN-Z im Sound-of-Munich Interview

Bei der Produktion im Studio. Bild: Tim Schäfer

Gerade die persönliche Note ist den Songs von DIN-Z anzumerken. Wie er im Interview betont, sind es vor allem seine eigenen Erfahrungen, die er in seinen Songs verarbeitet. Zu Beginn seiner Karriere hätte das sogar eine therapeutische Wirkung gehabt. Es ist diese Lebensnähe, die seine Songs so eingängig macht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er bereits seit der 9.Klasse Songtexte geschrieben hat.

DIN-Z (links) im Sound-of-Munich Interview. Bild: Moritz Sendner

Gen-Z und der Englische Garten

DIN-Z ist gerade deshalb so ein interessanter Musiker, weil er seine musikalischen Wurzeln im Rap nie ganz hinter sich gelassen hat. Statt Wohlfühl-Pop behandeln seine Songs die Probleme seiner Generation, zum Beispiel im Song “Heißkalt”. In dem geht es darum, sich nicht von all den negativen Dingen im Leben runterziehen zu lassen und den Tag endlich mal voll und ganz zu nutzen.

Obwohl die Probleme des Alltags immer wieder Thema sind, so bleiben die Tracks im Kern hoffnungsvoll – beispielsweise in seinem Song “Streben nach Glück”. DIN-Z singt davon, den Stress zu ignorieren und sich einfach mal im Englischen Garten zu entspannen.

Die Playlist auf Shuffle laufen lassen

Das Ganze funktioniert auch gerade deshalb so gut, weil kein Song dem anderen gleicht. Der eine ist dann etwas rap-lastiger, während DIN-Z in anderen Tracks auf Rock setzt. Und das passt ja in gewisser Weise auch perfekt zur Gen Z – denn die legt sich ja meistens auch nicht auf eine Sache fest, sondern möchte so viel wie möglich ausprobieren.

Genug von der Musik hat DIN-Z noch lange nicht. Im Interview hat er betont, dass uns dieses Jahr noch so einige Tracks von ihm erwarten. Ob wir ihn 2022 auch noch live sehen, wollte er noch nicht verraten – die ersten Konzerttermine dürften aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.