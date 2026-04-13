Der Bewegungsmelder vom 13.04.2026

Regionalliga-Reform, Tanzwettbewerbe und das Qualifikationswochenende der BMW Open

13. April 2026 / / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Der Bewegungsmelder vom 13.04.2026

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

  • Regionalliga-Reform im Fußball – Wie kann die 4. Liga fairer werden?
  • Tanzwettbewerbe – Wie gelingt der Sprung an die Spitze der Bundesliga?
  • Qualifikationswochenende der BMW Open – Wir waren vor Ort!

Moderation: Anik Vogel & Lars Willeitner

Redaktion: Ludwig Weitl, Johanna Kopp, Marie-Noelle Svihla, Heinrich Neumann-Neupert

RvD: Ludwig Weitl

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.

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