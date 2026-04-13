Der Bewegungsmelder vom 13.04.2026
Regionalliga-Reform, Tanzwettbewerbe und das Qualifikationswochenende der BMW Open
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Regionalliga-Reform im Fußball – Wie kann die 4. Liga fairer werden?
- Tanzwettbewerbe – Wie gelingt der Sprung an die Spitze der Bundesliga?
- Qualifikationswochenende der BMW Open – Wir waren vor Ort!
Moderation: Anik Vogel & Lars Willeitner
Redaktion: Ludwig Weitl, Johanna Kopp, Marie-Noelle Svihla, Heinrich Neumann-Neupert
RvD: Ludwig Weitl
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.