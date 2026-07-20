Frauen Basketball-WM und Eishockey Nachwuchs in München

/ Lea Steglich / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Darum geht es diese Woche:

Frauen Basketball-WM – Alles was ihr darüber wissen müsst in 100 Sekunden

– Alles was ihr darüber wissen müsst in 100 Sekunden Eishockey Nachwuchs beim EHC – Neues Förderkonzept für die Jugend des EHC München

– Neues Förderkonzept für die Jugend des EHC München Fazit zur Fußball Weltmeisterschaft – Überschatten die Skandale die Highlights?

Moderation: Johanna Kopp, Paul Amthor

Redaktion: Paul Amthor, Lars Willeitner

RvD: Johannes Martin

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.