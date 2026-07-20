Der Bewegungsmelder vom 20.07.2026
Frauen Basketball-WM und Eishockey Nachwuchs in München
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche:
- Frauen Basketball-WM – Alles was ihr darüber wissen müsst in 100 Sekunden
- Eishockey Nachwuchs beim EHC – Neues Förderkonzept für die Jugend des EHC München
- Fazit zur Fußball Weltmeisterschaft – Überschatten die Skandale die Highlights?
Moderation: Johanna Kopp, Paul Amthor
Redaktion: Paul Amthor, Lars Willeitner
RvD: Johannes Martin
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.