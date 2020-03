Psychedelisch in Quarantäne

/ Anna Weiß

Einmal in Monat finden im Import Export im Kreativquartier die mittlerweile berühmt-berüchtigten Psychedelic Porn Funk-Parties von Behind The Green Door statt. Und in der #stayhome-Phase? Präsentieren wir euch die DJ-Sets im Livestream!

Ein eigenes Universum

Freitagnacht. Normalerweise stehen Menschentrauben vor dem Import Export und warten darauf, endlich in die volle Location strömen zu können. Hinter der grünen Tür befindet sich eine Welt, die im Münchner Nachtleben selten und zu einer eigenen Marke geworden ist. Das Setting: zwei junge Männer mit Mützen aka Kreuzer Lichtmaschine produzieren live eine stundenlange, analoge Lichtshow, die psychedelische Muster an die Wände projiziert. Dazu legen DJs Musik aus aller Welt auf, die Beatles verschmelzen mit ungewohnten Klängen aus Japan, auf die Doors folgt anatolischer Rock aus den Siebzigern, Menschen tanzen trotz der Masse ungestört und verlieren sich in der Musik.

JJ Whitefield beim Auflegen, Bildquelle: Veit Oberrauch

Die Krise tanzbar machen

Veit Oberrauch, Gründer der Behind The Green Door Events, ist wie viele andere Kreative von der Coronakrise stark betroffen. Konzerte müssen verschoben werden, die Parties abgesagt werden. Das ist vernünftig und trotzdem schmerzhaft. „Aber wir müssen doch trotzdem Musik machen, vor allem in diesen Zeiten“, stellt er fest. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern – neben den Jungs von Kreuzer gehören auch Resident-DJs zu dem BTGD-Dunstkreis – beschließt er, einen Livestream zu starten. Er informiert sich bei den Behörden, organisiert alles. Letzte Woche wurde zum ersten Mal gestreamt, aus dem gemeinsamen Atelier. Die analoge Lichtshow war am Start, JJ Whitefield, Thur Deephrey und Veit aka Ellis Dee spielten ihre Sets. Die Verschmelzung von visueller Kunst und den Klängen prägte den Stil der Veranstaltung und kam auch im Stream gut an. So, als ob man die Psychedelic Porn Funk Party in den eigenen vier Wänden hätte. Dass aus dem Atelier gesendet wird, verstärkt den Seventies Vibe ein wenig.

Ab jetzt jeden Freitag!

Normalerweise finden die Parties einmal im Monat statt, doch in Zeiten der Coronakrise möchten die Behind The Green Door-Crew gerne mehr Musik schenken und legt jeden Freitag live auf, weitere eingeladene DJs sind Seduction, Skurreal und Gäste. Der Stream ist auf dem YouTube-Kanal zu sehen, wer mag, kann etwas spenden. Neben dem Livestream gibt es auf dem Kanal auch aufgezeichnete Sets zu sehen, Live-Sessions und Konzerte sind in Planung. Egal in welcher Form: Die kleine Alltagsflucht in ein psychedelisches Paralleluniversum lädt zum Träumen und Tanzen ein.

Psychedelic Porn Funk Live im Stream

am 27. März 2020

Beginn: 20 Uhr CET

Komplett kostenlos



Präsentiert von M94.5