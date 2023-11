Premiere zum Champions League Auftakt: FC Bayern gegen AS Rom

/ Jule Sand / Bild: Shutterstock/ merk picture

Am ersten Spieltag der UEFA Women’s Champions League trafen die Münchnerinnen auf die AS Rom – und das zum allerersten Mal. Das ist aber noch nicht alles: Es war auch das erste Spiel der Bayern gegen eine italienische Mannschaft. Am Ende trennten sich die Münchnerinnen von den Römerinnen mit einem 2:2.

Dass es ein Spiel auf Augenhöhe werden würde, deutete sich bereits im Voraus an, denn die beiden Teams haben viele Gemeinsamkeiten. Das Team von Bayern-Coach Alexander Strauss steht aktuell an der Spitze der Bundesligatabelle, die Römerinnen führen die Tabelle der Serie A femminile. Beide Teams sind in der vergangenen Champions League Saison bis in Viertelfinale gekommen und beide Teams sind amtierende Meisterinnen.

Auf die AS Rom folgt in einer Woche direkt der nächste Kracher! Die Bayern Frauen fahren nach Paris. Dort treffen sie am Donnerstag um 18:45 Uhr auf Paris Saint-German.