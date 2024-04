Positiver Zuschauertrend beim FC Bayern Basketball

/ Stefan Hans / Bildquelle: Shutterstock/LEVANTEMEDIA

Die Basketballer des FC Bayern München haben den Fußballern schon mal etwas voraus: Der erste Titel der Saison ist eingetütet. Beim “Top Four” verteidigten sie den Pokalsieg. Und das im ausverkauften heimischen BMW-Park. Der Zuschauertrend geht in dieser Saison nach oben. Zwischenzeitlich war die Halle sogar 14-mal in Folge ausverkauft. Das ist ein neuer Rekord. Aber warum erlebt der Basketball gerade so einen Aufschwung? Stefan Hans ist dieser Frage nachgegangen.