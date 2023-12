Der FC Bayern Basketball ringt in Overtime Mailand nieder

/ Julius Riedel / Bildquelle: Shutterstock/LEVANTEMEDIA

Die Basketballer des FC Bayern München gewinnen am Dienstagabend das vierte Spiel der letzten fünf Euroleague-Auftritte. Am zwölften Spieltag setzen sie sich auch gegen Armani Mailand nach Verlängerung 91:84 (76:76, 44:39) durch.

Die Leitfigur Serge Ibaka (20 Punkte, 12 Rebounds) rettete die Gastgeber per Dreier kurz vor Schluss in die Overtime, in der dann Topscorer Carsen Edwards (32 Punkte) die ausverkaufte Halle zum Beben brachte.