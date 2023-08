Pop-Punk und Planlosigkeit 

/ Sara Saberi

“Pop-Punk ist Scheiße im Prinzip” – So erklärt die Pop-Punk Gruppe Brainscha den Titel ihrer letzten EP ‘POP PUNK SUX’. Im M94.5 Interview hat die Band über ihren selbstkritischen Approach zum Pop-Punk gesprochen und uns verraten, was für neue Musik dieses Jahr auf uns wartet.



Brainscha im M94.5 Interview

Michi, bürgerlich Michael Brunner, kommt aus Mammendorf. Der 27-Jährige macht eigentlich schon seit 2017 Musik, als diese 2022 aber immer mehr in Richtung Pop-Punk gravitiert, sehnt er sich nach einem Band-Sound und holt sich Tonis Schlemmer als Bassisten und Oliver Masin als Drummer ins Boot. Oliver übergibt im Winter 2022 die Drumsticks an Michael Schmid, da er selbst krankheitsbedingt nicht mehr auftreten kann.

Michael Brunner aka Brainscha; Bild: Brainscha

Polyglotte Performance

Zu dritt treten Tonis und die zwei Michis unter Brunners Kindheitsspitznamen Brainscha auf – dieses Jahr unter anderem auf dem Tunix oder im Backstage. Dabei performen sie Songs auf Englisch sowie Deutsch. Besonders deutsche Texte sind beim Songwriting aber eine Herausforderung: “Ich find’ Deutsch klingt relativ schnell sehr trashig”, erklärt Frontman Michi. Ob ein Songtext letztendlich Deutsch oder Englisch wird, entscheidet er intuitiv:

Das ist irgendwie so im Kopf drin’ und dann schrieb ich das so hin. Brainscha

Seinen Song Smile or Die hat Michi Brunner sogar zweisprachig gestaltet und in Begleitung von Tonis und Michi bei uns live gespielt.



Smile or Die – M94.5 Unplugged Version

Frische Musik

Wer mehr von Brainschas Sound hören will, muss sich nicht lange gedulden, denn es wartet neue Musik auf uns. Im Herbst 2023 kommen mehrere Pre-Release Singles, die 2024 in einer EP enden sollen. Was Brainscha uns schon verraten konnte: die EP wird düsterer uns persönlicher sein als POP PUNK SUX.

Brainscha hat für den Herbst, aber nicht nur neue Musik angekündigt, sondern auch mehrere Auftritte in München und Umgebung, sowie in Rosenheim und Augsburg. Am 13. September tritt die Band live im Feierwerk auf.