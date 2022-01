Tabuthemen in ehrlichen Songs

/ Nina Becker / Bild: Laila Bierling

Persönliche und ehrliche Songs über nicht allgegenwärtige Themen – darüber singt die Singer-Songwriterin Diana Goldberg. Mit ihrer Musik spricht sie Tabuthemen wie Mental Health oder Machtmissbrauch am Arbeitsplatz an.





Die Sängerin Diana Goldberg ist ein offener und optimistischer Mensch. Trotzdem singt sie lieber über die dunkleren Seiten der Menschen. Mit ihren Songs spricht sie Themen an, die andere als Tabu bezeichnen würden.

“Die Ängste und Gedanken in seinem Kopf verlieren an Kraft, wenn man sie ausspricht.” Diana Goldberg im Sound-of-Munich Interview

Alle Songs der Musikerin entstehen am Klavier. Zu denen improvisiert sie dann und sucht passende Melodien. So kommt in ein paar Minuten ein neuer Song zustande. Ihre Musik entsteht meistens nach Situationen, in denen sie versucht ihre eigene Sicht oder die einer anderen Person zu verstehen. Diana Goldberg möchte niemanden verurteilen und immer die ganze Situation darstellen. Nach diesem ersten Schritt auf dem Weg zu einem neuen Song trifft sie ihren Produzenten, sie entwickeln den Beat, produzieren gemeinsam und schreiben den Song schließlich zusammen fertig.

Diana Goldberg / Bild: Danat Kleinmann

Die eigene Challenge als Ziel

Die Singer-Songwriterin möchte mit ihrer Musik so offen wie möglich bleiben. Sie schreibt ihre Songs mit dem Ziel, ihr dabei selber eine Freude zu machen. Ihre Musik inspiriert sie zum umdenken. Die Songs sollen ihr auch helfen, ein offenerer Mensch zu werden. Gleichzeitig verarbeitet sie dabei ihren Alltag. Mit ihrer Musik möchte sich die Sängerin herausfordern.

FYI – ein Song über Sexual Harassment

In Diana Goldbergs Song FYI geht es um Machtmissbrauch am Arbeitsplatz. Bevor der Titel herauskam, war die Sängerin aufgeregt, da der Song für sie persönlich und ehrlich ist. Aus diesem Grund wollte sie FYI auch erst nicht mit der Welt teilen.

“Eigentlich war das ein Song, der mir krass geholfen hat.” Diana Goldberg im Sound-of-Munich Interview

Veröffentlicht hat die Sängerin den Song dann doch, denn mit ihrer Musik möchte sie anderen Menschen helfen und deren Leben dadurch einfacher zu gestalten.

Diana Goldberg / Bild: Laura Weber

BLACKBLUEYELLOW

Am stolzesten macht die Musikerin ihr Song BLACKBLUEYELLOW, den sie Ende Juli veröffentlicht hat. In dem Song geht es um Perfektionismus. Ein Thema, dass sie selbst sehr lange beschäftigt hat. Denn die Sängerin kämpft selbst mit ihren eigenen hohen Anforderungen an sich. Mit BLACKBLUEYELLOW wollte Diana Goldberg ihre eigenen Gefühle so ehrlich wie möglich verpacken.

“Better, better, better, best. Du musst immer besser und besser werden, als du es jetzt schon bist, es ist nie gut genug wie du jetzt gerade bist. “ Diana Goldberg im Sound-of-Munich Interview

Das führt dazu, dass die eigenen Gedanken einen selbst zerstören und schließlich blaue Flecken hinterlassen, so Diana. Daher auch der Name des Songs: die Farben sollen Blutergüsse repräsentieren. Auch wenn es für die Songwriterin nicht leicht war dieses Lied zu schreiben, hat es ihr großen Spaß gemacht.

Ihr Ritual vor dem Auftritt

Diana Goldbergs Crew besteht aus ihren engsten Freunden, wodurch ein sehr guter Zusammenhalt besteht. Vor dem Auftritt sind sie alle nur für sich, es geht um die Ruhe bevor es losgeht. Sie stehen im Kreis und genießen, dass es um das Team geht und nicht um die Musik und die Songs. Alle schauen sich in die Augen und spüren den Zusammenhalt und das sie alles gemeinsam schaffen.

“Jetzt gehts los und es geht nur um uns, es ist dafür da, dass wir Spaß und die geilste Zeit haben.” Diana Goldberg im Sound-of-Munich Interview

Diana Goldberg / Bild: Laura Weber

2021 war gut, 2022 wird besser

Das Jahr 2021 war für die Musikerin ein Jahr voller Überraschungen. Sie ist ohne Erwartungen in das Jahr gegangen und konnte sich nicht vorstellen, was ihr alles bevorstehen würde. Ihre Songs liefen unter anderem in großen Playlists, wie etwa in der New Music Friday Playlist. Daneben hat sie auf dem Reeperbahnfestival gespielt und konnte oft Live vor großem Publikum performen. Ihre nächste Single wird nicht wie erwartet im Januar, sondern erst im Februar erscheinen. Dieses Mal mit anderem Sound als wir bisher von ihr gewohnt sind. Außerdem können wir uns auf ihre EP und Merch freuen. Wir sind also gespannt, was das Jahr 2022 für die Singer-Songwriterin alles mit sich bringt.