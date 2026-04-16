Mach mit bei M94.5!
Politik anders – Das M94.5-Politikressort!
Politik und Hochschule – darum geht es im M94.5-Politikressort. Was das genau bedeutet und über welche Themen wir berichten, das könnt ihr ganz einfach mit entscheiden: Werdet Teil unserer Politikredaktion!
Womit setzen sich Studierende an den Münchner Universitäten für den Klimaschutz ein? Wie sieht die aktuelle Situation für Flüchtende aus der Ukraine aus? Welche Rolle spielt Racial Profiling in Deutschland?
Diese Fragen und noch viele mehr bewegen uns im Politikressort bei M94.5.
Antworten zu finden ist nicht immer einfach. Wir nehmen uns deshalb die Zeit, politische Themen aller Art zu beleuchten und ausführlich zu recherchieren, sprechen mit spannenden Interviewgästen und zeigen verschiedene Perspektiven auf. Was in unserer Sendung letztlich zum Thema wird, das entscheidet ihr!
Wir wollen Politik “anders” machen! Das bedeutet für uns, einen jungen Blick auf Themen zu haben, der in vielen herkömmlichen Politikformaten nur selten Platz findet. Neben Themen aus der täglichen Presse habt ihr im M94.5-Politikressort deshalb die Möglichkeit, Politik kreativ zu denken und über das zu berichten, was euch interessiert.
Was muss ich mitbringen?
Lust auf erste Erfahrungen in der Medienwelt und ein grundsätzliches politisches Interesse sind im M94.5-Poltikressort die Grundvoraussetzungen. Das bedeutet auch: Du musst kein Politiknerd sein oder die Nachrichten des Tages auswendig wissen, dich aber auf jeden Fall im politischen Weltgeschehen auskennen und dazu bereit sein, dich noch tiefer mit Politik zu beschäftigen. Neben internationalen Entwicklungen und Hochschulthemen spielt dabei auch lokale und junge Politik eine Rolle.
Das Plenum
Das Plenum ist unser politisches Magazin auf M94.5. Jeden Dienstag ab 19 Uhr sind darin spannende Themen rund um Politik und Hochschule zu hören. Als Team erarbeiten wir dafür regelmäßig Inhalte, tauschen uns aus und diskutieren in unserer Sitzung. Das Ergebnis ist dann in unserer Sendung zu hören! Als Teil des Politikressorts schlägst Du politische Themen vor, bearbeitest und recherchierst diese, findest interessante Interviewpartner:innen und letztlich entsteht daraus Dein eigener Beitrag. Ein tolles Gefühl! Neben Deiner Arbeit in der Redaktion hast Du in unserer Sendung außerdem die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Bereich der Moderation zu vertiefen und einen Einblick in die Aufbereitung von Nachrichten live am Mikrofon zu bekommen.
“Fußnoten” – Der Podcast
Zusammen mit dem M94.5-Nachrichtenressort arbeiten wir an unserem gemeinsamen Podcast “Fußnoten”. Hier geben wir unserem politischen Thema der Woche eine Plattform und sprechen darüber, was diese Woche zu kurz kam. Als Politikredakteur:in hast Du hier die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Bereich Podcast zu sammeln – sei es in der Recherche, der Intervieworganisation oder als Moderator*in.
Die “Fußnoten“ stehen für eine gründliche Analyse und spannende Fragen. Die „Fußnoten“-Episode: „40 Jahre Oktoberfestattentat. Wir können vielleicht einiges verdrängen, aber vergessen können wir nicht“, hat 2021 sogar den Sonderpreis der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien gewonnen.
Sonst so?
Neben unserer regelmäßigen Sendung “Plenum” und dem Podcast “Fußnoten” sind wir als Politikressort mit für die Organisation und Erarbeitung von Wahlsendungen zuständig. Stehen Kommunalwahlen, Europawahlen oder auch Ereignisse von weltweitem Interesse, wie die Wahl des US-Präsidenten an, wird es in den Studios von M94.5 spannend und manchmal auch hektisch. Gemeinsam mit vielen anderen Redakteur:innen hast Du als Teil des M94.5-Politikressorts die Möglichkeit, bei einer Wahlsendung mitzuwirken und zum Beispiel live von einer Wahlparty oder im Vorfeld aus dem Parlament zu berichten.
Auch sonst bist Du als Teil des Politikressorts viel außerhalb der Redaktion unterwegs. Als Reporter:in berichtest Du zum Beispiel von der neuesten Demo am Königsplatz oder auch von Großereignissen wie der Münchner Sicherheitskonferenz – mitten im Geschehen und ganz nah an Themen und Menschen!
Neben Lust auf Medien und Politik solltest Du außerdem am Dienstagabend ab 20:00 Uhr Zeit für unsere wöchentliche Sitzung haben. Wir, das M94.5-Politikressort, freuen uns auf Dich!
Das sagen unsere Alumni
M94.5 war eine wichtige Station für meinen Weg zur Deutschen Journalistenschule und dann in die unbefristete Festanstellung. Der schwerste Schritt ist ja immer noch nichts kommend, Vertrauen zu bekommen und darauf dann aufzubauen. M94.5 hat mir dieses Vertrauen gegeben. Und das wichtigste: Es hat Spaß gemacht, frei Schnauze moderieren und sich ausprobieren zu können. So gut und frei wird es später selten.
David-Pierce Brill – war bei M94.5 von 2012-2016
ist heute Landtagskorrespondent bei 17:30 SAT.1 Bayern
Bei M94.5 habe ich das ganze Medienhandwerk von der Pieke auf gelernt. Nirgendwo sonst kriegst du so viel Vertrauen geschenkt, direkt ab dem ersten Tag eigenverantwortlich (und mit jeder Menge Hilfe an deiner Seite) an Beiträgen fürs On-Air-Programm mitarbeiten zu dürfen. Nirgendwo sonst darfst du so schnell selbst – natürlich mit jeder Hilfe, die du brauchst – live im Studio moderieren oder Nachrichten lesen. 10/10 would do again.
Robert Karo – war bei M94.5 von 2021-2023
ist heute Content Creator (selbstständig)
Ohne M94.5 wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Das ist nicht einfach so daher gesagt, sondern es stimmt einfach. Nicht nur, dass ich als Nachrichtenredakteur bei M94.5 alles gelernt habe, was ich jetzt in meiner Arbeit als Journalist in einer Nachrichtenagentur brauche. Ohne M94.5 und die wunderbaren Menschen dort hätte ich nie das Selbstvertrauen gehabt, mich bei dpa zu bewerben. Und ganz nebenbei hatte ich noch die beste Zeit meines Lebens.
Florian Gut – war bei M94.5 von 2015-2023
ist heute Redakteur bei der Deutschen Presse-Agentur
M94.5 öffnet Türen! Kaum hat man bei M94.5 sein Ressort und Tagesteam gefunden, geht es schon auf die ersten Events und Pressekonferenzen, bei denen man sonst nicht dabei wäre. Ich habe schnell viel Neues gelernt und mich dabei zunehmend sicherer gefühlt – auch in großen Räumen mit wichtigen Persönlichkeiten. In Vorstellungsgespräche nach dem Studium konnte ich dadurch mit mehr Entspannung gehen, denn vieles, was andere nur aus Lehrbüchern kennen, habe ich bei M94.5 längst selbst erlebt.
Anika Liberty Welter – war bei M94.5 von 2015 – 2018
ist heute TV-Redakteurin bei 17:30 SAT.1 Bayern
Dank M94.5 bin ich Radiojournalistin geworden. Im Schülerpraktikum habe ich gemerkt: Das will ich für immer machen. Und als ich dann im Studium und während der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule nochmal bei M94.5 angeheuert habe, konnte ich alles Wichtige üben: Beiträge zu recherchieren und zu produzieren, gut vor dem Mikro zu sprechen, zu moderieren und unter Zeitdruck aktuelle Sendungen auf die Beine zu stellen. Unbedingt machen!
Paula Lochte – war bei M94.5 von 2018 bis 2019 und 2009
ist heute freie Journalistin und seit 2020 Autorin für Radiosendungen und Podcasts beim Bayerischen Rundfunk, darunter der Podcast „Paula sucht Paula“, ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis 2024 als Bestes Informationsformat
M94.5 ist der wahrscheinlich kreativste Ort, den ihr in München finden werdet. Ich habe beim G7 Gipfel Politik aus der ersten Reihe erlebt, die ersten Interviews mit damals unbekannten Musiker:innen geführt, die heute riesige Hallen füllen und Münchens erste Late Night Show miterschaffen. Neue eigene Formate ausprobieren, Freund:innen fürs Leben finden, einen Medienpreis gewinnen und super leicht einen Job finden – das alles geht nur mit M94.5!
Simon Fischer – war bei M94.5 von 2018 – 2024
ist heute Redakteur & Moderator bei ROCK ANTENNE
“Radio? Höre ich doch selbst nicht mal”, war der erste Gedanke. Zum Glück überwog die Neugier, denn unzählige Beiträge, Moderationen, Reportagen und Liveticker später weiß ich: M94.5 war der Grundstein für so ziemlich alles, was ich heute als Reporter und Autor beim BR umsetze. Ganz nebenbei sind unter Gleichgesinnten mehrere Freundschaften fürs Leben entstanden. Wer in München nur den Gedanken hat, im Journalismus Fuß zu fassen, muss zu M94.5!
Arnö Alexander – war bei M94.5 von 2013-2019
ist heute Reporter/Autor in der BR-Wirtschaftsredaktion, quer
Ohne M94.5 wäre ich mir nie sicher gewesen, was für mich das richtige “irgendwas mit Medien” bedeutet. Nach Tagesteam und Co wusste ich: Hörfunk it is! Die Zeit beim Sender hat mir nicht nur Erfahrung und eine Grundausbildung mitgegeben, sondern auch Orientierung für die Zeit danach. Keine Ahnung, ob ich mich ohne diesen Input überhaupt für ein Volo beim Deutschlandfunk beworben hätte – wahrscheinlich nicht.
Fanny Buschert – war bei M94.5 von 2018 – 2021
ist heute Moderatorin & Redakteurin beim Deutschlandfunk
Bei M94.5 habe ich vor allem gelernt zu machen und jede noch so dumme Idee einfach umzusetzen. Neben tollen Freundschaften ist ein Netzwerk an Menschen entstanden, auf dessen Rat und Zusammenarbeit ich immer bauen kann. M94.5 war für mich durch die multimediale Ausbildung der ideale Einstieg in zukunftsfähigen Journalismus.
Manuel Andre – war bei M94.5 von 2015 bis 2019
ist heute Digitalredakteur Augsburger Allgemeine
Ihr lernt bei M94.5 alles, was ihr über Audio (ja, nicht nur Radio!) wissen müsst. Wenn ihr also irgendwann M94.5 im Lebenslauf stehen habt, weiß jeder: Er oder sie kann was! Außerdem trefft ihr ganz viele tolle Menschen – und das Wichtigste: Ohne M94.5 wäre Radio für mich immer ein Kindheitstraum geblieben. Weil ich nie den Mut gehabt hätte, mich einfach so bei einem großen Sender zu bewerben! Also: Do it!
Felix Meindorfer – war bei M94.5 von 2018-2021
ist heute Feierabend-Moderator bei Gong 96.3
Entwicklung kreativer Ideen, selbstständiges Planen, Recherchieren und Sprechen von Hörfunkbeiträgen und dann live on Air – diese Ausbildung von redaktionellen Fähigkeiten bei genialen Radiokoryphäen wie M. Krawczyk, B. Küchler oder W. Sabisch ist unvergleichlich. Von diesem 1mal1 des Storytelling und der Aufbereitung komplexer Sachverhalte profitiere ich bis heute als Pressesprecher oder auch beim Schreiben meines Kaffeebuchs “Schwarzes Gold”.
Dr. Patrik Hof – war bei M94.5 von 1998-2007
ist heute Stv. Pressesprecher und Referent Digitale Kommunikation im Bayr. Staatsministerium für Wirtschaft
Bei M94.5 habe ich die kreativsten und offensten Leute kennengelernt! In meiner Zeit im Tagesteam, Nachrichten-, Politik- und Unterhaltungs-Ressort konnte ich mit ihnen an vielen verschiedenen Themen arbeiten und kreative Dinge ausprobieren. Im VJ-Stipendium und Crossmedia-Volontariat war das auch der Fall: Einfach machen und Erfahrungen sammeln, egal, ob bei (Live-)Moderationen, TV-Aufzeichnungen, Formatentwicklung für Podcast und Social Media.
Maxi Pichlmeier – war bei M94.5 von 2015 – 2020
ist heute Host News-WG (BR24/Puls), Content Creator, freier Moderator
M94.5 war für mich das Sprungbrett in meinen Traumberuf. Mit vielen kreativen, jungen Menschen konnte ich dort meine ersten Erfahrungen sammeln und vor allem eines: mich ausprobieren! Das noch dazu in allen möglichen Bereichen. Ob Politik, Unterhaltung, Nachrichten oder tagesaktueller Journalismus – bei M94.5 konnte ich alles machen und durfte so viele wichtige Erfahrungen sammeln, von denen ich noch heute im Berufsalltag profitiere.
Yvonne-Christin Holzwart – war bei M94.5 von 2016 – 2019
ist heute Moderatorin bei Rock Antenne
M94.5 hat mir das Rüstzeug und die Grundlagen gegeben, die ich für mein späteres Berufsleben gebraucht habe und von denen ich immer noch profitiere. Wie baut man einen Beitrag, wie strukturiert man ein Interview, wie baut man Spannung auf in einer Moderation?
Wichtig ist, dass die Redaktion und der Sender im Kleinen in etwa so funktionieren wie Verlagshäuser und Sendeanstalten. Es ist ein Herantasten an die Berufswelt als Journalist.
Sebastian Ehm – war bei M94.5 von 2009-2012
ist heute Reporter beim ZDF auslandsjournal
M94.5 hat mir das Selbstbewusstsein gegeben, es zu versuchen, Journalistin zu werden. Ich habe dort super viel über Recherchen, Skripte, Moderation und auch Organisation gelernt und hatte immer eine unfassbar gute Zeit mit den Menschen dort. Ich habe viele Freund:innen gefunden, die ich heute noch habe und konnte mir ein Netzwerk aufbauen, von dem ich immer noch profitiere. Also zu M94.5 zu gehen, war eine der besten Entscheidungen überhaupt!
Antonia Franz – war bei M94.5 von 2014-2018
ist heute Podcast-Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung