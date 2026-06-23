Plenum vom 23.06.26
Kunst des Känguru-Krieges
DARUM GEHT ES DIESE WOCHE IM POLITIKMAGAZIN PLENUM:
- Brexit-Jahrestag – Sechs Jahre EU ohne Großbritannien
- Ver.di Demo – Wir waren dabei!
- Buchreview – Die Känguru-Rebellion von Marc-Uwe Kling
- Polibook – ist Krieg eine Form der Kunst?
Moderation: Diana Daniker
Redaktion: Lena Eggers, Helena Haubner, Jonathan Daum, Diana Daniker
RvD: Lucia Tändler
Sendeleitung: Diana Daniker und Jonathan Daum
Das Plenum erscheint jede Woche und ist ein Magazin für Politik und Hochschule.