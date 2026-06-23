Plenum vom 23.06.26

Kunst des Känguru-Krieges

23. Juni 2026 / / Bild: M94.5 / Simon Fischer

DARUM GEHT ES DIESE WOCHE IM POLITIKMAGAZIN PLENUM:

  • Brexit-Jahrestag – Sechs Jahre EU ohne Großbritannien
  • Ver.di Demo – Wir waren dabei!
  • Buchreview – Die Känguru-Rebellion von Marc-Uwe Kling
  • Polibook – ist Krieg eine Form der Kunst?

Moderation: Diana Daniker

Redaktion: Lena Eggers, Helena Haubner, Jonathan Daum, Diana Daniker

RvD: Lucia Tändler

Sendeleitung: Diana Daniker und Jonathan Daum 

Das Plenum erscheint jede Woche und ist ein Magazin für Politik und Hochschule.

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