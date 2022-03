Playoffs, Baby! – Die bayerischen Eishockey-Teams unter der Lupe

/ Benjamin Markthaler / Bild: M94.5/Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden zweiten Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 65: It’s the most wonderful time of the year – zumindest im Eishockey. Nur noch eine Woche und dann beginnen die Playoffs in der DEL. Zeit also nach vorne zu schauen und die bayerischen Teams genauer unter die Lupe zu nehmen. Benjamin Markthaler spricht im Experten-Talk mit Magenta Sport Kommentatoren Jan Lüdeke und Christoph Fetzer über die bayerischen Teams, die für Furore sorgen können. Welche Rolle der hohe Altersschnitt auf die Titelchancen vom EHC Red Bull München hat und welche bayerischen Teams zum Favoritenschreck werden können, hört ihr in der neuen Folge der Sportgondel.

„Es werden mega spannende Playoffs. Weil dieses Jahr die Lücke zwischen den großen Namen und Teams wie Ingolstadt und Straubing nicht so groß ist.” Jan Lüdeke über mögliche Playoff-Überraschungen