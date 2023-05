BRUCKNER – Zerrissen Tour

/ Elena Dersch / Bild: Columbia / Sony Music

2023 – Astronauten für die Ewigkeit! Vorletzten Freitag haben sich BRUCKNER einen großen Traum erfüllt. Ihr eigenes Konzert in der Muffathalle.

Wer bei BRUCKNER erst mal an einen Nachnamen denkt, liegt gar nichts so falsch. BRUCKNER sind die Brüder Jakob und Matthias (Matti) Bruckner. Inzwischen stehen die beiden seit 2019 gemeinsam auf der Bühne. Davor gab es zwar auch schon Musik von den beiden, aber damals war Matti eher die Begleitung für Jakob. Am 21. April haben sie ihr zweites Album Zerrissen rausgebracht und wir waren am Release Tag auf dem Konzert.

Jetzt sind die beiden samt Band auf ihrer zweiten Albumtour. Und diesmal geht alles glatter über die Bühne. Die Tour zum ersten Album Hier hätte ursprünglich in 2020 stattgefunden. Nach Pandemiebedingter Verschiebungen war es dann natürlich trotzdem irgendwann so weit, aber den Stress und die Unsicherheit den viele Künstler:innen in dieser Zeit hatten, ist ihnen dieses Mal hoffentlich erspart geblieben.

Ticket für die Nacht

Die „Zerrissen“-Tour ist am sechsten April in Bern gestartet. Danach gab es unter anderem noch Zwischenstopps in St. Gallen, Wien, Düsseldorf, Köln und Stuttgart. Dann schließlich München, Muffathalle am 21. April. München markiert mit dem Tourtermin so ziemlich die Hälfte der Tour. Es folgten noch Leipzig, Frankfurt, Nürnberg, Hannover und Hamburg. Den Tourabschluss bildete Berlin am 29.April.

Musikvideo zu "Ticket für die Nacht" feat. anaïs

Musikvideo zu "Ticket für die Nacht" feat. anaïs

Das Publikum findet sich um 20:00 Uhr entspannt zusammen, ohne wildes unangenehmes Gedränge. Alle die hier sind wollen einfach eine gute Zeit zu guter Musik haben. Diesmal waren wechselnde Support Acts mit dabei. Neben Kasi in München zum Beispiel auch Paula Caronlina in Hannover und Katha Pauer in der Schweiz.

Zerrissen

Die Tour zum Album Zerrissen starten BRUCKNER mit dem gleichen Intro wie bei der Hier Tour. Aber angesichts der Tatsache, dass Zerrissen erst an dem Tag des Konzerts released wurde, ist das eine logische Entscheidung. Klar, gab es schon vorher ein paar Singles, aber Jakob und Matti sind mit einem Knaller rausgekommen. „Zehenspitzen“ erzeugt direkt eine richtige „Power“-Stimmung im Publikum. Alle sind sofort auf die Band fokussiert.

Insgesamt gab es eine gute Mischung aus der Diskografie. Nicht nur Songs vom neuen Album, sondern auch von Hier und der Sprungturm EP haben es auf die Setlist geschafft. Und BRUCKNER wurden auf der Bühne sogar auch von Newcomer Zartmann unterstützt.

Lachen oder Weinen

Zum Release ihres letzten Albums Hier, erklärten Jakob und Matti, dass sie sich eine Frage ganz bewusst gestellt haben: Sollen die Leute lachen oder weinen auf unseren Konzerten? Die Antwort ist wohl beides. Denn die Brüder schaffen es live genauso wie im Studio emotionale Höhen zu erzeugen. Ein Ding das dabei viele Fans abholt, ist die Accoustic Version von „Für immer hier“, die Jakob und Matti mitten im Publikum spielen. Dieses Mal gab es dann auch gleich noch eine Accoustic Version von „Zerrissen“ hinterher – es liefen Tränen.

Aber natürlich nicht nur das. Wie oben schon erwähnt, gab es nach Jakobs Aussage, den (bis jetzt) größten Moshpit bei einem BRUCKNER Konzert. Das ist auch nicht anders zu erwarten bei Songs wie „Lifestyle“ oder „Ticket für die Nacht“. Apropos „Ticket für die Nacht“, Anais, die auf dem Song gefeatured ist, hat München auch einen kurzen Besuch abgestattet.

Wort Case Band

Auf Jakob und Matti samt Band ist Verlass. BRUCKNER wissen wie Live Musik geht! Emotionale Balladen und wilde Moshpits, für jede:n ist was dabei. Die Brüder schaffen es das Publikum aus den vermeintlich emotionalen Tiefen, wieder in unbeschwertes Tanzen zu holen. Und im Publikum ist die gute Laune bis zum Schluss spürbar.

Dieses Jahr sind BRUCKNER auch auf einigen Festivals gebucht. Nach der Tour sind sie am 20. Mai auf dem Campusfestival in Konstanz wieder live zu sehen. Außerdem auch beim PULS Open Air, Green Juice Festival oder Jetzt& Immer Festival.