Nostalgieverliebt mit ELECTRIC TWIN

Annabelle und Oliver sind ein ganz junges Musikpärchen – zusammen sind sie Electric Twin. Erst im Januar ist ihr erster gemeinsamer Song „What a Song Needs" erschienen. Im Mai folgte dann die Single Nummer zwei.



ELECTRIC TWIN im Sound of Munich Interview

“Der Vibe muss stimmen”

Eigentlich kennen sich die zwei schon seit ihrem gemeinsamen Masterstudium vor einigen Jahren, doch musikalisch haben sie erst letztes Jahr zusammengefunden. Gemeinsam arbeiten sie jetzt an Songs, die ihnen am Herzen liegen. Es geht um den perfekten Sound und Liebe auf Distanz. Das Qualitätsmerkmal von ELECTRIC TWIN ist die Stimmung, die ihre Songs auslösen. Im Interview erklären sie, dass ihre Musik ihre Fans emotional abholen soll.

“Wenn der Fuß mitwippt, ist es auf jeden Fall schon mal ein guter Song!” ELECTRIC TWIN im Sound of Munich Interview

“Lagerfeuer mit ein bisschen Synthesizer”

Mit ruhigen und harmonischen Tönen wollen Annabelle und Oliver ihr Publikum berühren. “Lagerfeuer mit ein bisschen Synthesizer” so beschreibt Oliver selbst den Klang des Duos. Annabelle steuert ihre klare Stimme und Gitarrenklänge bei, Oliver erzeugt mit E-Gitarre und Synthesizer den ganz speziellen ELECTRIC TWIN Sound. Zusammengefasst – ihr Sound ist ein Mix aus Soul Funk und Country mit einer großen Portion Nostalgie.

Nostalgieverliebte Lavalampen-Besitzer

Die Songs von ELECTRIC TWIN entstehen in einem nicht mal zehn Quadratmeter großen Studio, das wichtigste Accessoire hier: die Lavalampe. Für sie ist die erste Amtshandlung im Studio: Strom an, Lavalampe an. Danach lassen sie sich inspirieren. Die Lavalampe passt perfekt zur Musik von ELECTRIC TWIN, die ist nämlich genauso nostalgisch angehaucht.

Annabelle und Oliver sind vor allem durch die 70er Jahre geprägt. Annabelle geht sogar noch ein bisschen weiter und stellt fest “wir sind sehr nostalgieverliebt.” In ihrer Musik lassen ELECTRIC TWIN genau das durchscheinen. “What a Song Needs” und “Mine & Yours” sind eine romantisierte Hommage an die musikalischen 70er.

Endlich den Sound teilen

Monatelang haben Annabelle und Oliver an ihren Songs gearbeitet, nur für sich im kleinen Studio. Jetzt können es ELECTRIC TWIN kaum erwarten ihre Musik endlich live mit den HörerInnen zu teilen.

“Unsere größte Sehnsucht aktuell ist, aus dem Studio rauszukommen und mit den Menschen zu interagieren.” ELECTRIC TWIN im Sound of Munich Interview

In den nächsten Wochen wird diese Sehnsucht erfüllt, ihr könnt das Duo unter anderem in der Lotti Bar am 11. Juni und im Munich Mash am 25. Juni live erleben.