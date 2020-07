Der junge Münchner Künstler Federico Delfrati wagt sich für sein aktuelles Kunstprojekt „Beresheet“ in vielerlei Hinsicht in neue Gefilde: Unbekanntes Textil, unbegrenzte Gedankenwelten und ungewohnte Arbeitsprozesse.

„Beresheet“ umfasst nämlich nicht nur eine Installation im Apartment der Kunst, sondern auch ein gleichnamiges Album und damit seinen ersten musikalischen Gehversuch als Solokünstler. Im Interview haben wir mit ihm über die Installation, das Album und deren kleinsten gemeinsamen Nenner – das Bärtierchen – gesprochen.

Sie sind mikroskopisch kleine, enorm anpassungsfähige Tiere, die den extremsten Bedingungen trotzen und dadurch jedes Massensterben auf der Erde überlebt haben: Bärtierchen. So drollig die Erscheinung und Fortbewegung (Lat. tardus: träge, gradus: Schritt) dieser Tardigrada auch sein mag, so bedeutend könnten sie für die menschliche Zivilisation sein. Das israelische Mondlandefahrzeug Beresheet (hebräisch „am Anfang“) wollte sich dieser Anpassungsfähigkeit des Bärtierchens zunutze machen. Beladen mit einer Art Backup des Planeten Erde, darunter Bücher, menschliche DNA-Proben und eben auch tausende Bärtierchen, zerschellte es im Frühjahr 2019 auf der Mondoberfläche.

Als Federico Delfrati diese Meldung las, war er sofort fasziniert von diesen kleinen Wunderwaffen und sah in den Bärtierchen Hoffnungsträger, schließlich könnte uns im Zuge des Klimawandels in nicht allzu ferner Zukunft ein weiteres Massensterben drohen. Damit war die Idee seines neuen Kunstprojekts Beresheet geboren. Ein gigantischer Sitzsack in Form eines Bärtierchens soll im Zentrum der Installation stehen. Nach langer Recherche zum geeigneten Ober- und Füllmaterial (Delfrati hatte zuvor noch nie mit Textilien gearbeitet) war er vollbracht, der Bärtierchen-Sitzsack, auf dem gerne Kinder spielen dürfen und die Ausstellungsbesucher*innen dem dazugehörigen Album lauschen können. Delfrati selbst, der Englisch und Deutsch gerne mal kombiniert, nennt das Objekt liebevoll „das Beast“.

Natürlich taucht das Bärtierchen auch im musikalischen Pendant zur Installation wieder auf. Am 27. Juni, zeitgleich zur Ausstellungseröffnung, veröffentlicht Delfrati sein Debütalbum Beresheet, „eine elektronische Geschichte in fünf Akten“. Jedem dieser fünf Kapitel liegt eine Emotion zugrunde (Verzweiflung, Wut, Resignation, Ehrgeiz, Akzeptanz), die den Wahlmünchner überkommt, wenn er an ungreifbare Dinge wie den Klimawandel, Massensterben oder das Internet denkt, also Konzepte, die Zeit, Raum und das Vorstellungsvermögen des Menschen weit übersteigen. „Hyperobjekte“ nennt der US-amerikanische Philosoph Timothy Morton solche Konzepte und Delfratis Theorie zufolge könnten auch Bärtierchen als solche „Hyperobjekte“ gelten. So widmet er Morton den Album-Opener.

Mit gesanglicher Unterstützung von Judith Bodendörfer (laut Delfrati würden manche Songs von einem zweiten, gegensätzlichen Timbre profitieren) geht es in den darauffolgenden Kapiteln ähnlich rhythmisch-elektronisch zu. Der einzige Ausreißer ist der dritte Akt „Amber“, in dem Delfrati eher zurückgenommene Gitarrenklänge anschlägt. Diese Überschneidung von elektronischen und akustischen Elementen hat dem gebürtigen Mailänder schon immer gut gefallen, schließlich lägen seine musikalischen Ursprünge eher im Singer-Songwriter-Bereich, nachdem er als Jugendlicher begann Gitarre zu spielen.

Delfratis Herz schlägt aber für beide Genres gleichermaßen. Erst im Lauf der letzten fünf Jahre entwickelte sich für ihn die Musik vom Hobby-Ausgleich zur Profession und das hat er laut eigener Aussage seinen Freunden und Künstlerkollegen Claudio Matthias Bertolini und Fabian Feichter zu verdanken. Gemeinsam sind sie das Techno-DJ-Trio Kunststoffwerkstatt und arbeiten aktuell neben ihren jeweiligen Soloprojekten ebenfalls am ersten Album, das mit etwas Glück trotz Corona noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Natürlich ist sich Delfrati auch der Herausforderungen bewusst, die ein in eine Kunstinstallation integriertes, elektronisches Storytelling-Album in fünf Akten mit sich bringt. Gerade in Zeiten, wo Musik überall und ständig passiv als Hintergrundgeräusch konsumiert wird, verlangt es den Hörer*innen viel ab, der gut 30-minütigen Erzählung aufmerksam zu folgen. Das könne man aber ruhig mal vom Publikum erwarten, so Delfrati.

„I know of the implications of having a lot of spoken text, but since it was my first attempt of doing something more musical, I just decided to give it a go. Perhaps I subconsciously challenge the listener to just this time really listen. I’m not saying that I’m blowing your mind with what I’m saying, but it’s a new story, so why not try at least.”

Federico Delfrati im Interview mit M94.5