Mystische Klänge aus Bayern

/ Sahbina Dostovic / Bild: Dominik Drossart

Die ehemalige The Voice Of Germany Kandidatin Anja ist dieses Jahr so richtig durchgestartet. Neben ihren musikalischen Talent, gehen ihre Videos auf TikTok auch einfach viral. Mittlerweile konnte die 16-Jährige so schon 1,8 Millionen Follower:innen für sich gewinnen. Mit ihren Songs “Skeleton” und “Flame Under A Glass” landet die Musikerin – jetzt unter dem Namen Damona bekannt – immer wieder im Radio.



Interview Sound of Munich

Passonierte Gen Z

Egal, ob auf Social Media oder im Studio – Damona ist bei beidem voll dabei. Auch bei ihrem neuesten Musikvideo zu “Flame Under A Glass” merkt man ihre Energie und Leidenschaft – und ihren Sinn für Perfektion. Denn nicht nur die Produktion sei sehr aufwendig gewesen, auch das gesamte Make-up, wie die TikTokerin verrät.

Von Fee zum E-Girl

Ihre fancy aesthetic wird von der Künstlerin selbst als “Glam Rock Look” beschrieben. In ihrer Kindheit war ihr Stil nicht immer leicht für sie durchzusetzen – vor allem, da sie in einem kleinen Dorf mitten in Bayern aufgewachsen ist. Aber: Sie wollte immer eine Fee sein und mit ihrem Style auffallen.

“Es macht Spaß sich anders anzuziehen” – Anja aka Damona im Interview

Auch heute bekommt sie dafür noch den ein oder anderen schrägen Blick, wie sie erzählt.

Damona in a box

What’s next?

Neben TikTok und Instagram will Damona ihre musikalische Karriere auch in Zukunft weiter vorantreiben. Ein Schritt in diese Richtung ist auf jeden Fall schon sicher: Ihre Debüt-EP will sie schon diesen Herbst veröffentlichen.