Musikneuheiten März 2024

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

KW 11

Jean Dawson – Divino Desmadre [Dew Process]

Ayzon, Lady Donli – Na Die [Eigenvertrieb]

Sharktank – Blindsided [Humming Records]

Elephant Stone – BAE [Fuzz Club]

Mdou Moctar – Funeral for Justice [Matador Records]

Glassface, Odunsi (the Engine) – Mindreader [Faceworld]

St. Vincent – Broken Man [Total Pleasure Records]

bby – kill me [Eigenvertrieb]

k0d4m4 – isolation [Eigenvertrieb]

Eli Preiss – Alles (und nichts) [Upstairs]

Master Peace – Shangaladang [Jasmine Music]

Rasmus Fynbo, Camila Castellani – Departure [MushiMedia]

3LNA – NIEGEHABT [Eigenvertrieb]

Elephant Stone – Lost In A Dream [Fuzz Club]

Julius Krebs – Weak [Juice Records]

KW 12

Charles Moothart – Timelapse Choke [In The Red Records]

Tierra Whack – TWO NIGHT [Interscope Records]

Kenny Mason – Chosen [RCA Records]

Metronomy, Pan Amsterdam – Nice Town – Original [Ninja Tune]

No Signal – Ocean [Düsenbeats]

DIIV – Soul-net [Fantasy Records]

Bathe Alone – Gemini-Edit [Nettwork Music Group]

Yung Lean, Blade – Golden God [World Affairs]

Tierra Whack – IMAGINARY FRIENDS [Interscope Records]

Kenny Mason, Toro y Moi – Slip [RCA Records]

KW 13

Downtown Kayoto – Came Thru [Eigenvertrieb]

Nuha Ruby Ra – Fetish 2 Forget [Brace Yourself Records]

Chuck Strangers – Polish Jazz [Lex Records]

Crystal Murray – STARMANIAK [Because Music]

Vampire Weekend – Classical [Columbia Records]

The Tonecooks – Levitate [Eigenvertrieb]

Beans – toxic news [Fuzz Club]

Kettcar – auch für mich 6. Stunde [Grand Hotel van Cleef]

Cruza – Lovers Rock [Def Jam Recordings]

Two Shell, FKA Twigs – Talk To Me [Young]

Ocevne, Monsieur Nov – MIEUX QUE LES AUTRES [Amaterasu]

Shell Hunt, Talia Stewart, Jimi Greene – Lets Do It [Eigenvertrieb]

Chuck Strangers – Too Afraid To Dance [Lex Records]

Kochkraft durch KMA, Team Scheisse – Mein Hund heißt wie du! [Grand Hotel van Cleef]

Leatherpark, Odunsi (The Engine) – Crown Bounce [EQT Recordings]

