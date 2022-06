Musikneuheiten: Juni 2022

/ Bennet Neumann / Bild: A Simple Stupid Records/Geffen Records

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

KW 23

Ojos – Peligrosa [Double Vue Records/Groover Obsessions]

Pink Oculus – HIDE [Geronima Records]

Flight Attendant – dogs [Moraine Records]

midwxst – sidelines [A Simple Stupid Records/Geffen Records]

POLIÇA – Blood [Memphis Industries]

ELIS NOA – Animal [LasVegas Records]

Kid Kapichi – Party at No.10 [Spinefarm/Universal]

Leoni Leoni – If there is Magic it is made in your Womb [Bongo Joe]

The Blue Stones – Don’t Miss [MNRK Music Group]

KW 22

Just Mustard – I Am You [Partisan Records]

notbrian – Long Months, Short Years [Eigenvertrieb]

Sudan Archives – Selfish Soul [Stones Throw Records]

Suck – Gravedigger [La Pochette Surprise Records]

CTM – Stanza [Posh Isolation]

Marina Herlop – abans abans [PAN]

Marina Herlop – ubuntu [PAN]

Marina Herlop – Iyssof [PAN]

Just Mustard – Seed [Partisan Records]

Everything Everything – Jennifer [Awal]

Tetrao Urogallus – Euphorbia Helioscopia [Color Red]

Almost Famous – Bounce Back [Eigenvertrieb]

9ms – Bobby [Squama]

Mush – Northern Safari [Memphis Industries Ltd.]

GRUMPSTER – Better Than Dead [Pure Noise Records]

nand – Weißer Ferrari [Eigenvertrieb]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).