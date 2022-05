Musikneuheiten: Mai 2022

/ Bennet Neumann / Bild: Brown Bag Money / FXCK RXP

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

KW 18

November Ultra – miel [Universal Music Division Virgin Records]

Haru Nemuri – Sister with Sisters [TO3S Records]

Kae Tempest – Move [American Recording/Republic Records]

Blue Samu – Amor [Animal63]

Hollie Col – Lightning [Alligator Sounds]

November Ultra – over & over & over [Universal Music Division Virgin Records]

November Ultra – soft & tender [Universal Music Division Virgin Records]

Haru Nemuri – Pandora [TO3S Records]

Kae Tempest – These Are The Days [American Recording/Republic Records]

Daniel Son – Voodoo Lady (feat. Estee Nack, GUM$) [Brown Bag Money/FXCK RXP]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).