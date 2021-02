Musikneuheiten: Februar 2021

/ Edis Ünek / Bild: Memphis Industries

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

KW 6

Really From – Try Lingual [Topshelf Records]

Mush – Hazmat Suits [Memphis Industries]

THE SPIRIT OF THE BEEHIVE – THERE’S NOTHING YOU CAN’T DO [Saddle Creek]

Death From Above 1979 – One + One [Everything Eleven Inc.]

Sleepy Soul – Outside [Eigenvertrieb]

Kid Kapichi – Thugs [Eigenvertrieb]

Melodiesinfonie – Boys Suck (feat. Fiona Fiasco) [Eigenvertrieb]

Joe Vann – For You [little shuteye]

Ben Howard – Crowhurtst’s Meme [Island Records]

The Armed – ALL FUTURES [Sargent House]

Madlib – One For Quartabê / Right Now [Madlib Invazion]

Darjeeling – Over The Sea [Listenrecords]

Death Grips – More Than The Fairy (feat. Les Claypool) [Third Worlds]

KW 5

The Notwist – Al Sur (feat. Juana Molina) [Morr Music]

Shame – Born In Luton [Dead Oceans]

Wu-Lu – South (feat. Lex Amor) [Ra Ra Rok Records]

Ohtis – Schatze (feat. Stef Chura) [Saddle Creek]

Squid – Narrator (feat. Martha Skye Murphy) [Warp Records]

The Notwist – Exit Strategy To Myself [Morr Music]

The Notwist – Oh Sweet Fire (feat. Ben LaMar Gay) [Morr Music]

Anna B Savage – A Common Tern [City Slang]

Whispering Sons – Surface [Eigenvertrieb]

SALOMEA – Boss Time [Papercup Records]

Juan Wauters – Presentation (with Nick Hakim & Benamin) [Captured Tracks]

Sophia Kennedy – Cat On My Tongue [City Slang]

Paul Jacobs – Half Rich Loner [Blow The Fuse Records]

Goat Girl – P.T.S.Tea [Rough Trade Records]

Punchlove – In Reverse [WE CAN DO BETTER THAN THIS Records]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).

#Neu auf Rotation