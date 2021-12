MUSIKNEUHEITEN: DEZEMBER 2021

/ Johanna Scabell / Bild: DMY Artists

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

Unsere Songs für den Dezember

KW 48

Peter Talisman – One For The Road [DMY Artists]

Dama Scout – dan dan bub [Hand in Hive]

Le3 bLACK – OH NO (feat. Gxbby & Kmado) [Eigenvertrieb]

Weakened Friends – 25th [Don Giovanni Records]

Backxwash X Dreamcrusher – Thumbs Down (Not I) [Eigenvertrieb]

Peter Talisman – Dance of the Equinox [DMY Artists]

Peter Talisman – Haha Fucking QUEST [DMY Artists]

Kaputt – Gone West [Upset The Rhythm]

mol – Throwing Prayers at the Moon [Eigenvertrieb]

DJ Sabrina the Teenage DJ – I´m Just Saying [Eigenvertrieb]

Kill Bill: The Rapper – SPACEMAN [EXOCIETY]

Duo Groove e Khrystal – Romã (feat. Roberta Sá) [Eigenvertrieb]

Pioneerball – Shutka (feat. SAMOE BOLSHOE PROSTOE CHISLO) [Eigenvertrieb]

Ross Jennings – The Apologist [Graphite Records Ltd.]

Spew – Weakened Friends [Don Giovanni Records]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).