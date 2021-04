Musikneuheiten: April 2021

/ Edis Ünek / Bild: OUTLIER

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

KW 14

Cool Company – Who Knows [Eigenvertrieb]

Poté – Young Lies (feat. Damon Albarn) [OUTLIER]

Brockhampton – Buzzcut (feat. Danny Brown) [RCA Records]

Working Men’s Club – X [Heavenly Recordings]

La Femme – Nouvelle-Orléans [Disque Pointu]

Ben Howard – Sage That She Was Burning [Island Records]

Dry Cleaning – A.L.C. [4 AD]

Wavves – Sinking Feeling [Fat Possum Records]

Maura x Fred Red – Anarchist Love (feat. Malik Diao) [Sichtexot]

CHAI – Nobody Knows We Are Fun [Sub Pop]

Mustafa – Ali [Regent Park Songs / Young]

For Those I Love – Birthday / The Pain [September Recordings]

The Armed – AN ITERATION [Sargent House]

La Femme – Va [Disque Pointu]

Francis Lung – Lonesome No More [Memphis Industries]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).