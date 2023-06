Musik mit Körpereinsatz

/ Benjamin Müller

Mit “Big for Some” und “Happy Song” performte Devado neulich erst auf dem Zamanand-Festival in München. Dass ihre Musik Hand und Fuß hat, wird schnell klar: Sie benutzt Samples, die sie mit ihren Körperteilen erstellt. Jetzt war Devado bei Sound of Munich zu Gast.



Devado im Sound of Munich Interview

Es ist diese weiche R&B-Stimme, mit der Devado ihre Zuhörer:innen sofort in ihren Bann zieht. Die Ohren wollen einfach zuhören, wenn sie “Daddy Talks” oder “You Make Me” anstimmt. All das wird unterlegt mit einer Mischung aus tiefem Bass und angenehmen, nie zu sehr in den Vordergrund tretenden Drums.

Musik von Kleinauf

Devado stammt aus einer musikalischen Familie, in der ihre Kreativität von Kindesbeinen an gefördert wurde. 2006 veröffentlichten sie und ihre vier Schwestern gemeinsam das Album “Share Eternity”. Devado fungierte dabei als Co-Produzentin, Songwriterin sowie Sängerin. Als junge Erwachsene ging es weiter: 2013 veröffentlichte sie ihr Debütalbum “Not Afraid”. 2015 war sie bei The Voice of Germany. 2017 folgte ihre EP “The Underdog”.

“Dass es [als Erwachsene] für alles Regeln gibt: selbst Wäsche machen, man muss wissen wie heiß, welche Farben. Deshalb schreib ich – glaub ich – auch echt ganz viele Songs, die frei sind von Regeln.” devado

Im Interview bei Sound of Munich erzählt sie von ihren frühen musikalischen Einflüssen. Justin Timberlake, Timbaland oder auch Nelly Furtado prägen und berühren sie bis heute, weshalb sie sich auch im poppigen R&B zuhause fühlt. Thematisch bleibt sie dem Genre natürlich treu: Oft geht es ums Innerste.

Musik mit Hand und Fuß

Devado hat ein klares Profil – sie selbst bezeichnet ihre Idee als just vocals and body percussion. Und genau das ist es dann auch: Aus der Stimme werden Bass und Synthesizer, Klatschen und Schnipsen verwandeln sich in ein astreines Drumkit. Das funktioniert so gut, dass man mehrfach hinhören muss, bis man das feststellt – Hey, das sind keine normalen Drums!

Nicht nur die Beats sind DIY. Devado hat sich die Musik und das Spielen von Instrumenten zum Großteil selbst beigebracht:

“Ich hab’ nicht studiert, ich hab’ auch keine Ausbildung, ich bin die klassische DIY-Künstlerin von kleinauf.” Devado

Devado singt und performt nicht nur auf Bühnen: So übernahm sie zum Beispiel den Gesangspart in Disneys Vaiana und leihte Kiara aus König der Löwen 2 ihre Stimme. Ein Millionenpublikum kennt also Devados Stimme – wahrscheinlich ohne es zu wissen.

Am 01.07.2023 ist Devado um 16:30 beim Tollwood Festival in München zu sehen.