Der Sound direkt vom Flohmarkt

Von der Straße, über das Wohnzimmer direkt ins Song Slam Finale. Die Band nussig verbindet in ihrer Musik Einflüsse aus Folk, Jazz und Country und sorgt für einen gemütlichen Vibe. Mit diesem konnte sie auch die April-Ausgabe des M94.5 Songs Slams für sich entscheiden.

Mit Song Slams kennen sich Robin, Ludwig und Franzi aus. Bereits 2020 gewannen sie einen Monatsentscheid vom Song Slam der Munich Song Connection. Auch beim Soho Song Slam in Augsburg konnte sich die Truppe bereits einen Platz im Finale dieses Jahr sichern.



Sound of Munich Interview mit nussig

Bandgründung auf der Straße

Die drei haben sich nicht auf der Straße kennengelernt, sondern in der Theaterinsel Rosenheim, dort waren sie alle Teil des gleichen Stücks. Für dieses Stück machten sie dann Werbung in Form von Straßenmusik. Seitdem machen sie zusammen Musik und haben im April 2023 ihr erstes Album mit dem Titel “nussig” veröffentlicht. Ihren Wurzeln bleiben sie bis heute treu und machen Musik, die so auch auf dem Straßenflohmarkt in der Nachbarschaft laufen könnte. Nussig geht auch selbst gerne auf Flohmärkte, aber gekauft wird dort nichts.

Das Album "nussig" auf Spotify

Instrumente und Imitationen

Neben der großen Auswahl, die die Band spielt, unter anderem Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug, imitiert sie auch noch andere Instrumente. Zum Beispiel eine Trompete (eine Anleitung, wie das geht, hört ihr im Interview). Auf dieses Imitieren von Instrumenten würde sich Robin gerne auch mehr konzentrieren, weshalb die Band mit dem Gedanken spielt, ein viertes Mitglied willkommen zu heißen, um mehr Spielraum bei der musikalischen Gestaltung zu haben.

Das Schöne an Wohnzimmerkonzerten ist, dass die meistens unverstärkt sind. Robin von nussig

Nussig spielt in verschiedensten Räumen: Auf der Straße, in Cafés oder in Wohnzimmern. Egal wie und wo: Hauptsache unverstärkt. Das ist das Motto der drei. Momentan bringen sie ihr Album auf verschiedene Bühnen, zum Beispiel zu ihren Anfängen in der Theaterinsel Rosenheim.