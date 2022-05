München wird das neue Hogwarts!

/ Sebastian Bergsteiner / Bild: Florian Ziemen

Mit Lukas Brandl hat in diesem Jahr ein Münchner die deutsche Meisterschaft im Zaubern gewonnen. Der 26-Jährige zeigt, dass moderne Zauberei weit mehr ist als einfache Taschenspielertricks.

Ob in klassischen Grimmmärchen wie dem Gestiefelten Kater oder in modernen Blockbustern wie Harry Potter und Doctor Strange: Zauber:innen ziehen einen fast schon magisch in ihren Bann. So war das auch bei Lukas Brandl. Noch zu Schulzeiten haben Freund:innen ihn mit der Leidenschaft zum Zaubern angesteckt. Endgültig gepackt hat ihn die Magie dann an einem Zauberwettbewerb an seiner Schule. Der Anfang einer Karriere, die nun ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.

Lukas Brandl zeigt, wie viel Show in Zaubern steckt! / Bild: Thomas Lenden

Zaubermeisterschaft in Fürstenfeldbruck

Vom 11. bis 15. Mai fanden in Fürstenfeldbruck nämlich die deutschen Meisterschaften im Zaubern statt. Dort traten 40 deutsche Zauber:innen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Am Ende bewertete die Fachjury des Magischen Zirkels Deutschland, wer den Titel “Deutscher Meister der Zauberkunst” tragen darf.

Außerdem begleitete das Event ein Kongress, bei dem Profis und Interessierte zusammenkamen, um Vorträge und Seminare zu halten, sich gegenseitig ihre Tricks verkaufen und die deutsche Meisterschaft auszutragen.



Das gesamte Interview mit Felix Brandl

Triumpf ohne Fingerspitzengefühl

Erst schien es, als stünde Brandls Auftritt unter einem schlechten Stern. Ein paar Tage vor dem Wettbewerb verbrannte er sich ausgerechnet an den Fingern. Doppelt tragisch angesichts dessen, dass die Hände essenziell sind für sein Handwerk. Denn die Shows sind mehr als nur einfache Taschenspielertricks.

Meine Darbietung ist sieben Minuten lang und lässt sich gar nicht auf einen Trick reduzieren, sondern ist eine Überlappung aus verschiedenen Disziplinen. Ich kombiniere Zauberei mit Jonglage und arbeite viel mit Bewegung und Tanz. Das ist ein recht neuer Ansatz, an dem ich über zwei Jahre lang gearbeitet habe. Lukas Brandl im M94.5-Interview

Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Mit Tape an den Fingern konnte er seine Darbietung problemlos durchführen und gewann zusammen mit der Stuttgarterin Jaana Felicitas das Turnier. Ein riesiger Erfolg mit dem schönen Nebeneffekt: Als deutscher Meister ist er für die Weltmeisterschaft im Zaubern qualifiziert, die im Juli im kanadischen Québec stattfinden wird.

Und vielleicht, ganz vielleicht, wenn nicht wieder eine Verbrennung dazwischen kommt, gelingt Brandl ja wieder eine Überraschung. Wir drücken die Daumen und versuchen es mal so: Abbracadabra, Simbrandlgrimm!