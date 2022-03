München hilft!

/ Clara Ebert / Bild: Prunkhund / Pia Hinze

Bei den erschütternden Nachrichten, die uns derzeit aus der Ukraine tagtäglich erreichen, ist der Wunsch zu helfen groß. Viele Ehrenamtliche in München packen daher gemeinsam an und haben in der letzten Woche bereits einiges auf die Beine gestellt.

Von Sach- und Geldspenden bis hin zu Transporten direkt an die Grenze der Ukraine – in München gibt es zahlreiche Möglichkeiten zu helfen. In der neuen Folge unseres Podcasts “Fußnoten” haben wir einige Organisationen und die Menschen dahinter vorgestellt. Hier findet ihr einen kurzen Überblick zu den vorgestellten Hilfsangeboten.

Kulturzentrum Gorod-GIK e.V.

“Alle im Kulturzentrum sind persönlich betroffen, haben Freunde oder Familie in der Ukraine. Wir können jetzt einfach nicht still sitzen.” Sofia Abrashchova, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Kulturzentrum Gorod-GIK e.V.

Gemeinsam haben Ukrainer:innen, die in München leben, im Kulturzentrum Gorod-GIK e.V. in der Arnulfstraße eine wichtige Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete geschaffen. Neben der Sammlung von Geld- und Sachspenden organisieren die Ehrenamtlichen Transporte und private Unterkünfte. Außerdem werden Dolmetscher:innen zur Verfügung gestellt. Die Ehrenamtlichen bewerten die Lage jeden Tag neu und geben Updates zu Hilfsgesuchen auf ihrem Instagram-Account.

Instagram Story m94.5_muenchen, Video: M94.5 / Elena Dersch

Initiative Munich Kyiv Queer

Die Initiative möchte auf die besonderen Umstände der LGBTIQ-Community in der Ukraine und auf der Flucht aufmerksam machen. Gemeinsam mit anderen Bündnissen sammeln die Münchner:innen Geldspenden, vermitteln Unterkünfte und engagieren sich auf politischer Ebene für queere Ukrainer:innen. Mehr Infos zu laufenden Hilfsangeboten unter www.munichkyivqueer.org.

“Ich wünsche mir von der Stadt, dass Geflüchtete, die Minderheiten angehören, spezielle Angebote erhalten.” Stefan Block, Mitglied bei Munich Kyiv Queer

Initiative LMU Students for Ukraine

“Wir möchten den Ukrainern zeigen: Wir sehen und hören euch!” Matthias Budesheim, Gründer der Initiative LMU Students for Ukraine

Die Studierenden haben sich fakultätsübergreifend zusammengetan, um Demonstrationen und Kundgebungen zu organisieren, Sach- und Geldspenden zu sammeln und Petitionen zu starten. Wer sich ebenfalls engagieren möchte, findet mehr Infos auf dem Instagram-Account der Studierenden.









Eindrücke von der Demo am 28.02.22 am Geschwister-Scholl-Platz München

Bild: Max Wichmann

Prunkhund

Eigentlich ist das Mutter-Tochter-Unternehmen Prunkhund in Laim eine tolle Anlaufstelle für Hundeaccessoires. Durch eine bereits längere Partnerschaft mit einem ungarischen Tierheim entstand letzte Woche die Idee, Spenden für Haustiere in der Ukraine und an den Grenzen zu sammeln. Auf Grund der großen Hilfsbereitschaft einiger Münchner:innen konnte am vergangenen Freitag ein LKW, beladen mit 24 Tonnen Tierartikeln, Richtung Ukraine aufbrechen. Wer sich bei Prunkhund engagieren möchte, findet aktuelle Infos unter www.prunkhund.de.

“Ich glaube, dass die Menschen zusammenstehen. Hier sind so viele Ehrenamtliche, die jeden Tag helfen. Das gibt mir, gerade jetzt, den Glauben in das Gute im Menschen zurück.” Pia Hinze, sammelt Tierfutterspenden für die Ukraine.

Wenn ihr mehr über die Organisationen erfahren möchtet, hört rein in die neue Folge unseres Fußnoten-Podcasts!