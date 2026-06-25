Mothertrucker? Nein! Star Trucker

/ Andre Anthony Foster und Pavel Fridrikhs / Bild: Elias Mohr

Die Gamefabrik ist das Magazin für Spiele aller Art. Vorgestellt werden Neuerscheinungen, aber auch alte Gaming-Klassiker. Egal ob Ego-Shooter, Taktikspiel oder vielleicht sogar ganz analog, jedes Spiel findet seinen Platz und wird angezockt…

Es ist sehr heiß. Zu heiß. Aber hey, desto größerer Grund, sich zu Hause einzusperren und zu zocken … oder die Gamefabrik zu hören! In dieser Sendung geht es um mehrere Spiele mit einem tollen Sommervibe, unter anderem Star Trucker, einen tollen Trucking-Simulator im Weltraum, und Subnautica 2! Fantastisch, dass es schon einen zweiten Teil gibt (jedoch in Early Access).

Die Gamefabrik läuft immer am letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.