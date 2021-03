Mit hundert Prozent zur Tausend

/ Benjamin Markthaler / Bild: EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Im Spiel gegen die Straubing Tigers kann der EHC Red Bull München sein 1.000. Heimspieltor erzielen. Dazu müssten die Münchner nur zwei Mal treffen.

Eigentlich läuft es dieses Jahr zuhause nicht so wirklich für den EHC. Nur vier der neun Heimpartien gingen an die Bullen. Für den Titelfavoriten natürlich zu wenig. Trotzdem gibt die Statistik gegen den heutigen Gegner Straubing Hoffnung auf drei Punkte am Oberwiesenfeld. Gegen die Tigers verlor der EHC nur eins der letzten zwölf Heimspiele.

Aber auch ein anderer Aspekt könnte die Münchner beflügeln: Mit zwei Treffern würden die Bullen die Marke von 1.000 Heimspieltoren in der DEL knacken. Besonders kurios dabei: Sowohl Treffer 100, als auch die 500-Tore-Marke fiel schon gegen die Straubing Tigers.

Bereit für Geschichte am Oberwiesenfeld: der M94.5-Liveticker.