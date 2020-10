„Der Januar wird mega stressig!“ – Sebastian Holzmann

/ Moritz Batscheider / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Ski Happens… und das nicht nur am Sonntag im Fernsehen!

Wir: Vinzenz Geiger, Ex-Biathletin Corinna Horn & Journalist Moritz Batscheider nehmen euch dorthin mit, wo Wintersport passiert, auch abseits von Vierschanzentournee und Kitzbühel. Wachst eure Ohren und freut euch auf Einblicke in die Saison eines Weltklasse-Kombinierers, Analysen des aktuellen Geschehens und spannende Interviews.

Diese Episode:

Am Wochenende startet die neue Saison der Skifahrer:innen in Sölden. Die letzte Saison musste wegen der Auswirkungen des Coronavirus abgebrochen werden und sieben Fahrer:innen aus dem DSV-Kader haben ihre Karrieren beendet. Mehr als interessante Vorzeichen also für den anstehenden Winter. Wir haben mit Slalom-Europacupsieger Sebastian Holzmann gesprochen – über die neue Saison, die Alte, den Kampf in mehreren Disziplinen angreifen zu können, darüber wie viel Mitspracherecht er als Athlet bei FIS-Entscheidungen hat und darüber, dass man mit Thomas Dreßen Pferde(stärken) stehlen kann.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden. Inhalt laden

Ihr habt uns was zu sagen? schreibt uns! wintersport@m945.de

Ihr wollt nichts mehr verpassen (besonders exklusiven Content aus Vinzenz Geigers‘ Hotelzimmern😏)?

Folgt uns auf Instagram @ski.happens.pod