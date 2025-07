/ susannamoe

Berauschende Feste, dramatische Trennungen, eine Erzählerin mit spitzer Zunge und mittendrin: Miss Sophie. Die neue Serie „Miss Sophie – Same Procedure as Every Year“ wirft uns in die Vorgeschichte des legendären Silvester-Kultsketches Dinner for One und beantwortet endlich die Frage: Wer waren eigentlich diese mysteriösen fünf fehlenden Geburtstagsgäste, die der Butler James später im Alleingang verkörpern musste?

Die Geschichte beginnt wie ein dramatischer Historienfilm: Miss Sophie – jung, adlig, unabhängig – wird von ihrem Schwarm James getrennt, und das nicht etwa durch Zurückweisung, sondern durch eine ziemlich clevere Intrige. Schnee fällt, Herzen brechen, Schloss Dorneck bleibt betrübt. Da die Eltern von Miss Sophies nie von der Ausfahrt der Titanic zurückkehrten, muss sich die junge Frau nun alleine durchschlagen und sich um den Landbesitz der Familie in England kümmern. Erst ein Zeitsprung bringt wieder Schwung in die Handlung.

Denn Miss Sophie hat einen Plan: Sie will ihren luxuriösen Lebensstil nicht aufgeben. Und wie macht man das am besten in Großbritannien irgendwann zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg? Richtig: Man heiratet reich. Das es darauf ankommt weiß auch Miss Sophies Butler, gespielt von Ulrich Noethen. Dass dabei sämtliche „Red Flags“ der Bewerber charmant ignoriert werden, versteht sich von selbst. Zusammen wählt Sophie mit ihrem Butler die fünf glücklichen Männer aus: Mr. Pommeroy, Mr. Winterbottom, Sir Toby, Admiral von Schneider und der bekannte Romantiker Graf Szabos dürfen in das Rennen starten. Es beginnt eine Art Bachelorette-Version in britischem Adelsszenario.

Bildquelle: Prime Video

„Wir hatten große Freude daran, Verbindungen zu heute zu ziehen, also zum Beispiel Analogien zum heutigen Dating aufzuzeigen”, erzählt Daniel Rakete Siegel, der mit Markus Sehr Regie führte.

ZWISCHEN HOCHGLANZ UND HOCHPROZENTIGEN

Optisch erinnert das Ganze etwas an Bridgerton, mit schönen Kamerafahrten, viel Farbe und aufwendigen Kostümen. Doch wo bei Bridgerton die Romantik und das Drama im Fokus steht, setzt Miss Sophie auf das Derbe. Die Serie lebt nicht nur von ihrer opulenten Optik, sondern vor allem vom Humor, der mal trocken, mal überdreht und laut daherkommt. Einige Gags wirken vielleicht etwas drüber, aber genau das sorgte beim Open Air Publikum im Kino für zahlreiche Lacher. Die freche Erzählerin bringt nicht nur Tempo in die Story, sondern auch eine erfrischend moderne Note in das historische Setting.

Miss Sophie selbst, gespielt von Alicia von Rittberg, wickelt ihre Heiratskandidaten reihenweise um den Finger. Mal mit Charme, mal mit einem cleveren Trick. Die Männer? Von Kostja Ullmann (Butler James) bis Moritz Bleibtreu prominent besetzt. Das Buhlen der Männer birgt Überraschungen und bedient zugleich einige Klischees. Und doch sind allesamt eher Statisten in Miss Sophies raffinierten Spielchen.

WER GEWINNT DAS HERZ VON MISS SOPHIE?

Ob und für welchen Heiratskandidaten sich Miss Sophie entscheidet, erfahren wir wohl Ende des Jahres, wenn die ganze Serie bei Prime Video erscheinen. Klar ist: Die Serie bietet eine unterhaltsame Mischung aus Geschichte, Gossip und einer lustigen Beleuchtung von Genderrollen. Wer Dinner for One liebt und wissen will, wie es zu diesem legendären Geburtstag kam, bekommt hier eine wunderbar schräge Origin-Story.

Das Serienprequel feierte am 27.06.25 auf dem Münchner Filmfest Weltpremiere.