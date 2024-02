Neue Fortbewegungsmöglichkeiten in München

/ frencka / Bild: shutterstock/goga18128

Heute mal was Gutes für die Umwelt und den Geldbeutel tun und das Auto stehen lassen? Die Stadt München möchte das in Zukunft erleichtern, indem sie Mini-Busse und E-Rikschas in der Altstadt einführt. Wie das genau ablaufen soll, hört ihr hier: