Rückblick auf die Local Heroes – Geschäftsführer Mihai Paduretu

/ Annkathrin Stich / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 39: Im Frühjahr 2020 sind die Alpenvolleys auseinander gegangen. Seitdem spielen die Volleyballer des TSV Unterhaching ohne die Hypo Volleys Tirol weiter. Zunächst hieß es für das Team, dass es in der 2. Liga weitergehen sollte. Letztendlich durften sie als elftes Team in der vergangenen Saison doch in der Bundesliga spielen. Ein neues Konzept hat sie das letzte Jahr über begleitet: „local heroes“.



„Genau so haben wir auch vor über 20 Jahren angefangen, als ich nach Unterhaching kam, mit sehr vielen jungen Spielern aus der Region. Und das ist jetzt so eine Art copy paste, was jetzt passiert.“ Mihai Paduretu, Geschäftsführer TSV Unterhaching Volleyball

In der neuen Sportgondel-Folge war der Unterhachinger Geschäftsführer im Interview zu Gast, blickt auf die Saison zurück, berichtet wie das Konzept aufgegangen ist und wie es in Zukunft weitergehen soll.