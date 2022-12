Mehr als Alkohol

The Whiskey Foundation im Sound of Munich Interview

/ Maria Krampfl / Bild: Murat Kaydirma

Die Münchner Band The Whiskey Foundation gibt es schon elf Jahre und hat damit einen gewissen Veteranenstatus. Was sich in der Zeit geändert und wie die Pandemie ihren Workflow beeinflusst hat, haben sie uns in einem Interview erzählt.



Sound of Munich Interview mit The Whiskey Foundation

Ein ganzes Jahrzehnt lang bestand die Bluesrock Band The Whiskey Foundation aus demselben fünfköpfigen Team: Pascal Fischer, Murat Kaydirma, Julian Frohwein, Franz Klein und Janis Gursky. Dieses Jahr hat sich dann aber einiges verändert: Der ursprüngliche Gitarrist Pascal Fischer verlies die Band. Dafür kamen zwei neue Musiker, Dario Krajina und Simon Singer, die Band tritt jetzt zu sechst auf. Trotz Veränderungen bleibt manches gleich – nämlich The Whiskey Foundation.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Musikvideo zur Livesession “No Turning Back” von The Whiskey Foundation

Vom Whiskeytrinken ist auch der Bandname inspiriert, denn Whiskey gab es bei der ersten Jam-Session. Allerdings keinen edlen Bourbon, sondern “das Billigste vom Billigen”: Schnaps für 5,99 Euro vom Supermarkt. Der hat aber offensichtlich auch gereicht.

Über Prozesse

Trotz des Besetzungswechsels hat die Band es geschafft, ein neues Album zu veröffentlichen: Diesen Dezember erschien ihr viertes Studioalbum “Leisure”. Aufgenommen haben es die sechs Blues-Liebhaber unter Pandemiebedingungen. Keine einfache Sache, wie Franz Klein und Dario Krajina erzählen:

“Das war ein schwieriger Prozess, weil wir immer nicht genau wussten, wo fangen wir nochmal neu an, was passt jetzt zu uns, was ist neu, was passt vielleicht nicht mehr zu uns.” The Whiskey Foundation im Interview

Das Resultat ist ein Album, das durchaus rhythmischer und funkiger klingt als ihre vorherigen Platten. Die Musik von “The Whiskey Foundation” ist jetzt weniger psychedelisch, dafür tanzbarer.

Leisure

Insgesamt verfügt das Album über eine große Bandbreite. Der Titeltrack “Leisure” eröffnet das Album mit einem energetischen, gitarrenlastigen Track mit rockigen Vocals. Aber es gibt auch andere Stimmungen. “Time” ist beispielsweise eine melodische Ballade, bei der instrumental besonders das Klavier hervorsticht.

Der Titel des Albums lautet “Leisure”, also auf deutsch ungefähr Freizeit oder Muße. Was genau leisure für sie bedeutet, haben die Bandmitglieder so beantwortet:

“Sich nicht zu sehr von dem ganzen Trubel mitnehmen zu lassen und entspannt zu bleiben und vielleicht auch mal die ein oder andere Sache auszusitzen” The Whiskey Foundation im interview

Diese Entspannung spiegelt sich auch in ihrer Musik wider, die weniger aktuellen Trends folgt, sondern eher vintage und bluesig daherkommt. Eindeutig amerikanisch inspiriert macht The Whiskey Foundation Musik, die tatsächlich ganz nach Bourbon und Zigarren klingt.