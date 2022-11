DER MILLA SONG SLAM

/ Julius Peter / Wir suchen Dich!

Deine Chance auf einer der beliebtesten Bühnen Münchens zu stehen! Wir suchen neue Musiker:innen die noch in den Startlöchern stehen und bereit sind Gas zu geben!

Was ihr machen müsst, erfahrt ihr hier:



SCHRITT 1:

Schickt eure Bewerbung an songslam@milla-club.de

Erzähle uns ein bischen über dich und schicke uns deine Musik! Wir sagen dir bescheid, ob du mit dabei bist.

SCHRITT 2:

Pro Veranstalltung treten sechs Künstler:innen auf und präsentieren ihre Songs im Milla Club. Das Publikum entscheidet. Die Sieger:innen kommen automatisch ins Finale! Oben drauf gibt es ein Geschenk des Hauses und ein Interview On Air bei uns im Radio.



Die erste Runde findet am 18. Januar 2023 statt. Dannach immer am dritten Mittwoch im Monat.

SCHRITT 3:

Das große Open-Air Finale!

Alle sechs Gewinner:innen der vorherigen Shows treten gegeneinander an.

Der erste Platz gewinnt einen Gutschein und ein exklusives Video über die eigene Musik in zusammenarbeit mit M94.5.



Viel Erfolg!