Orgasmen für alle – Ein Einstieg in die Welt der Sextoys

/ Konstantin Hadzi-Vukovic / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Immer noch wird das Thema Sex in der Öffentlichkeit tabuisiert. Dabei ist Sexualität ein großer und wichtiger Teil jedes Menschen und sollte ohne Scham Gesprächsstoff sein können. Dieses Stigma versuchen wir in der neuen TO-GO-Folge zu brechen.

Wie wird Sexualität am besten ausgelebt? Sex-Toys sind und werden immer wichtiger für das Sexualleben von Menschen. Trotzdem reagieren viele mit Scham oder Schüchternheit, wenn darüber gesprochen wird. Aber wie einen Orgasmus bekommen? Was für Möglichkeiten gibt es und wie kann ich mich am besten darüber aufklären? Ganz einfach: Eine Sex-Toy Party. Die gute, alte Tupperparty hat ein Update bekommen.

Doch was genau ist eine Sex-Toy Party und was macht eine Dildo-Fee? Darüber redet Konstantin Hadzi-Vukovic mit einer Dildo-Fee, Juli Gremmler, in der neuen Folge des M94.5 TO GO-Podcasts.