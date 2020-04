M94.5 – Dabei sein, trotz Krise!

/ Michael Goder

Berufserfahrung in der Medienwelt? Das kann so einfach sein!

Bei Münchens Ausbildungsradio M94.5 kannst du neben dem Studium perfekt dein Interesse in Musik, Sport, Kultur, Politik, Wissenschaft, Unterhaltung oder PR vertiefen und dabei grundlegende Dinge für Journalismus und Medienproduktion lernen.

Wir bieten dir u.a.:

– Radio

– Video

– Online-Journalismus

– Musik

– Interviews

– Moderation

– Podcasts

– Social Media

– Events

Interessiert? Normalerweise bieten wir einmal im Semester eine Infoveranstaltung an. Dort bekommst du alle Infos, wie es bei uns abläuft.

Leider wissen auch wir in Zeiten der Coronakrise nicht, wann größere Präsenzveranstaltungen wieder möglich sein werden und bitten dich deshalb, uns auf Facebook, Instagram und Twitter zu folgen, damit du erfährst, wann ein Termin für die nächste Infoveranstaltung feststeht und welche Möglichkeiten es sonst bei M94.5 gibt!

Radio geht zur Zeit eben anders!

Bild: M94.5 / Simon Kerber

Doch zur Zeit ist eben wenig normal und deshalb läuft die Bewerbung bei uns jetzt auch ein bisschen anders:

Wir arbeiten aktuell viel vom heimischen Schreibtisch aus. Das heißt: Telefoninterviews führen, Online Artikel schreiben und kreative Ideen finden, um Themen und Inhalte mit Audio, Text, Fotos und Videos interessant zu gestalten. In Online-Kursen werden grundsätzliche Skills und Handwerk dafür vermittelt. Wenn du motiviert bist und vielleicht sogar schon etwas (journalistische) Erfahrung mitbringst, finden wir bestimmt einen Weg, wie du trotz Krise dabei sein kannst!

Unsere Redaktion ist zur Zeit bis auf eine minimale Präsenz für den zukünftigen On Air-Betrieb heruntergefahren. Sobald wir wieder in der Uni, auf der Straße und vor Ort unterwegs sind, um euch zu informieren, erfahrt ihr es natürlich auf allen Plattformen!

Wenn du erfahren willst, wie wir in dieser Zeit arbeiten und vielleicht sogar selbst Teil davon werden willst, schicke uns doch deine Anfrage und Bewerbung an bewerbung@m945.de oder schreibe uns eine Nachricht über unsere Social Media-Kanäle! Wir antworten dir immer zeitnah!