Long Covid – die Pandemie der Unbehandelten

“Ich kann einfachste Dinge nur sehr schwer erledigen, die sonst normal sind. Ich wusste beispielsweise nicht mehr, wie ich einen Brief richtig adressiere und musste bei Google nachschauen. Das bringt mich immer zur puren Verzweiflung. Es fühlt sich so an, als ob irgendwelche Fehlsteuerungen im Körper stattfinden.”

Jan-Niklas Lehmann – Long Covid-Betroffener