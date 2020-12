Landshapes – Contact

Die Londoner Band Landshapes führt mit Contact ihre muskalische Selbstfindung fort und übertrifft dabei die hohen Erwartungen. Live eingespielt, genrebefreit und selbstbewusst fragil ist unsere Platte des Monats für den Dezember.

Ursprünglich sollte das dritte Album der Landshapes Collapse heißen. Dann kam Corona und was fehlt da am meisten? Richtig: Kontakt, als Musiker:in ganz besonders zur Bühne. Man vermisst das Lampenfieber, die wartenden Fans und die hellen Scheinwerfer im Gesicht. Diese Verbindung stellen Jemma Freeman, Luisa Gerstein, Heloise Tunstall-Behrens und Dan Blackett jetzt in 10 Songs wieder her. Zu ihren Fans, sich selbst, der Vergangenheit und Zukunft.

Auch wenn die Band vorher musikalisch mehr im Punk-Rock zuhause war, lässt sich diesmal kein direktes Genre ausmachen. Jeder Song ist wie ein neues Überraschungspäckchen und bewegt sich zwischen Elektro-Pop, Indie, Folk und Rock. Eines haben sie aber alle gemeinsam: Eine tiefgreifende Melancholie.

Die kann man direkt im Opener Rosemary hören. Die sanfte Stimmen versinken fast schon im Hintergrund und werden von harten E-Gitarren Sounds und einem Schlagzeug leicht übertönt. Genauso sehnsüchtig, aber mit einem eher poppigen Beat, ist der Song “Drama”, in dem es um Beziehungsprobleme geht – natürlich ohne dabei in Klischees zu verfallen.

“We had a strong idea of wanting to keep a raw feel to the work, and that we wanted external ears to play a guiding influence and add a new voice once we had built the foundations.“

Jemma Freeman (Sänger:in/Gitarrist:in)