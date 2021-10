Ladies and Gentlemen: Mr. Darcy

/ Michaela Fembacher / Foto: Marco Tarara

Den Emotionen mit der eigenen Musik freien Lauf lassen. Das ist seit 10 Jahren der Traum des Musikers Xavier Darcy. Mit 14 Jahren hat er sich seine erste Gitarre gekauft und angefangen Musik zu machen. Jetzt steht er auf den großen Bühnen und das vor allem in München. Warum er aber eigentlich sogar lieber vor kleinem Publikum auftritt, erzählt er uns im Sound of Munich Interview.





Von der Klassik zum Singer-Songwriter

Mit klassischer Musik hat alles angefangen. Denn Xavier Darcy hat viel in einem klassischen Schulchor gesungen. Im Teenageralter wollte er dann eigene Lieder singen und kaufte sich eine Gitarre. Im Laufe der Jahre hat er viel ausprobiert. Dabei hat der Musiker kein genaues Vorgehen, wie seine Songs entstehen. Im Sound of Munich Interview beschreibt er es als seine Art Emotionen abzulassen und „einen Vibe ausdrücken“. Dabei thematisiert er in seiner Musik das Erwachsenwerden, Zukunftsängste und Gott.

Xavier Darcys lässt durch seine Musik Emotionen raus //Bild: Marco Tarara

Klein aber Oho!

10 Jahre sind eine lange Zeit, um Erfahrungen zu sammeln. Und die hat Xavier auch genutzt: Brighton, Breslau, Berlin – Fernsehbühnen oder Hinterhofbars – Der Singer-Songwriter kann überall spielen. Seine größte Bühne bis jetzt war der Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2018. Dort belegte er den zweiten Platz. Trotzdem spiele er lieber auf kleineren Bühnen, erzählt Xavier im Interview. Bei großen Auftritten verliere es sich, da man nur noch Menschen sehe, aber nichts mehr mitbekomme. Da sind ihm 1000-1500 Zuschauer:innen lieber.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Hier mal auf der ganz großen Bühne zu sehen – Xavier Darcy mit „Jonah“ beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest

Alle Fans aufgepasst!

Xavier Darcy hat die Fans lange zappeln lassen. Erst im Jahr 2017 kam sein letztes Album „Darcy“ raus. Doch jetzt können sich alle freuen. Denn noch vor seinem 27. Geburtstag, im kommenden Februar, will er sein neues Album veröffentlichen.