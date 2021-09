Space-Age-Pop mit rockiger Note

/ Clara Ebert / Bild: Marco Tarara

Lange durfte „The Charles“ aus bekannten Gründen nicht auf die Bühne. Am 30. September starten sie jetzt bei Munich Rocks wieder voll durch. Vorher waren sie aber noch beim Isarinselfest und bei uns im Sound of Munich-Interview.





Der Leadsänger von „The Charles“ Xavier Darcy wartet gerade auf seinen Zug nach Frankfurt am Main als wir uns per Videocall zum Interview treffen. Sein Bandkollege Maxim Frischmann hat sich aus der Schweiz hinzugeschaltet. Auch sonst ist das Quartett immer auf Achse und über Europa verteilt.

„Wir proben im Block immer vor dem Konzert. Wir spielen zwei bis dreimal alles durch und dann geht es auf die Bühne. Wir lassen uns sehr viel Freiraum auf der Bühne. Wir mögen es unvorhersehbar zu sein.“ Xavier und Maxim im Interview.

Geschüttelt nicht gerührt!

Die Band vergleicht sich mit einem explosiven, melodischen Drink. Ihr Sound-Vorbild sieht „The Charles“ in der im Jahr 2013 erschienenen Arctic Monkeys Platte „AM“. Ihre Songs sind orchestralisch ausarrangiert. Ein Mix des Space-Age-Pop der 50er und 60er Jahre mit Einflüssen aus zeitgenössischem Indie, Pop und Rock.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren The Charles im Cord Club München

Xavier Darcy ist seit 2015 Mitglied von „The Charles“.Bühnenerfahrung hatte der Leadsänger bereits. Vor seiner Zeit in der Rockband war er bereits als Solokünstler im Indie-Songwriter-Genre erfolgreich unterwegs. Kennengelernt hat sich die Band dann bei einem gemeinsamen Konzert in München.

„Wir haben bisschen zusammen gejammt und über Musik gequatscht. Schnell war klar, dass da eine gewisse Chemistry da ist.“ Xavier im Interview.

The Charles// Bild: Marco Tarara

Bei Munich Rocks auf der Bühne

Am 30. September ab 19.00 Uhr könnt ihr „The Charles“ in der Muffathalle auf der Bühne sehen. Munich Rocks findet zum 53. Mal statt. Neben The Charles sind auch Lauraine und Color Comic für euch am Start! Tickets gibt es bei München Ticket.