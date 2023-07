KW 27 – Anders auf einen Blick!

/ Maja Aralica und Tim Lüngen / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Es ist Freitag und das bedeutet es ist wieder Zeit für eure Lieblingssommerlektüre! Diese Woche war sogar bilingual! Wir haben nämlich Gast-Redakteure aus den USA bei uns zu Besuch. Von ihnen könnt ihr gleich mehr lesen. Let’s get started 🙂

Recap-Time! Unsere M94.5-Woche

Die Munich-Ravens, Münchens jüngstes Football-Team, haben endlich ein Zuhause! Nämlich den Alpenbauer Sportpark. Genaueres erklären euch Benjamin Markthaler und Tobias Loussinian Hildebrand in ihrem Artikel.

Affirmative Action – Ein Gesetz, dass es amerikanischen Unis erlaubt hat, positiv zu diskriminieren, wurde vergangene Woche vom Supreme Court gekippt. Ashtin Francis, unser Austauschstudent aus den USA, hat sich mit dem Thema tiefer auseinandergesetzt. (Achtung: Der Artikel ist auf Englisch verfasst)

M94.5 hat Geburtstag! Naja okay, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber Tickets könnt ihr jetzt schon hier kaufen! Und genauere Infos gibt’s hier:

Unser Album der Woche

Eine Ikone der queeren 2000er-Popmusik ist zurück- und nicht nur irgendeine. Sie war als erste offene Trans-Musikerin für einen Oscar nominiert. ANOHNI. Vielleicht sagt euch der Name erstmal nicht so viel – das könnte daran liegen, dass ANOHNI seit ganzen 14 Jahren (!) kein Album mehr gedroppt hat. Heute ist sie zurückgekommen – mit ihrer neuen Platte „My Back Was A Bridge For You To Cross“. Da singt sie davon, wie wir die Gesellschaft, queere Rechte und Umweltschutz verbinden können – und bleibt dabei total groovig und entspannt. Für coole und besinnliche Sommerabende eignet sich unser Album der Woche auf jeden Fall, also hört rein!

Mit M94.5 durch das Wochenende

Samstag: Am GasteigHP8 gibt’s am 8. Juli ein neues Kulturfestival für Mentale Gesundheit. Zwischen vielen Mitmach-Aktionen steht ein Thema, das immer mehr Menschen beschäftigt: unsere mentale Gesundheit. Euch erwartet Slam Poetry-, Tanz- und Singworkshops, Comiczeichnen und vieles mehr. Das Ganze ist kostenlos.

Samstag/Sonntag: Passend zum Wetter: Die Summer Day am Schwabinger Tor. Euch erwarten sommerliche DJ-Sets, Liegestühle, Hüpfburgen, und Cocktails, aber auch spektakuläre Stationen wie Virtual Reality, Kettcar-Parcours und ein Smoker.

Sonntag: SPOOORT! Am Königsplatz könnt ihr euch kostenlos austoben. Nach dreijähriger Pause kommt das Münchner Sportfestival zurück – mit gut 70 Sportangeboten. Unsere Highlights: Die Ninja-Warrior-Competition und ein Weltrekordversuch im Jonglieren.

Am Wochenende habt ihr also gut zu tun, macht euch ran!

Galigrü,

Maja und Tim 🙂