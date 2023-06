KW 25-ANDERS AUF EINEN BLICK!

/ Maja Aralica / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Der Sommer ist endgültig in der Stadt angekommen und so auch die Münchner Festivals. Das Tollwood hat endlich seine Tore eröffnet und auf dem GarNix konnte die vergangenen drei Tage getanzt und gefeiert werden (in Begleitung von unserer GarNix-Live-Sendung!). Grund zu feiern haben wir hier in der Redaktion auch, denn wir wurden für einen Preis nominiert! Dazu gleich mehr…

RECAP-TIME! UNSERE M94.5-WOCHE

And the Oscar goes to… ah ups falscher Preis. Wir sind zwar nicht für einen Oscar nominiert worden aber dafür für einen noch viel wichtigeren Preis: den BLM-Hörfunk Preis 2023! Unsere Sendung Late Night 089 steht mit einigen anderen Nominierten zur Wahl und ihr könnt hier abstimmen!

CN: Ernährungstipps und Essstörung

Wir bei M94.5 sind ja nicht nur für exzellente Comedy bekannt, sondern auch für interessante Hot-Takes zu gesellschaftlichen Topics. So auch Viktoria “Vicky” Schmück – unsere Redakteurin teilt in ihrem jüngsten Beitrag ihre Sicht auf Ernährungstipps auf Social Media. Denn die gibt es wie Sand am Meer – von Lowcarb bis hin zur Saftkur. Oft geben solche Influencer:innen Tipps weiter, ohne nennenswerte Qualifikationen im Ernährungsbereich zu haben und erheben einen Anspruch auf Objektivität. Warum das nicht richtig ist? Lest jetzt!

Neben der Festivalsaison schleicht sich auch langsam die elendige Hausarbeitsaison an. Wie schön das Leben doch wäre, wenn man diese eine nervige Hausarbeit nicht schreiben müsste. Einige Studierende erfüllen sich genau diesen Traum und engagieren Ghostwriter:innen. Was es mit dieser Praktik so auf sich hat und wie das rechtlich geregelt ist, erfahrt ihr in der neuesten M94.5 To-Go Podcastfolge!

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

UNSER ALBUM DER WOCHE!

Verschiedene Menschen gehen mit Trauer verschieden um. Weinen, darüber sprechen oder mit Musik. So wie die sechsköpfige Band Portugal. The Man. Sie verarbeitet ihre im Album “Chris Black Changed My Life”. Der im Titel genannte Chris Black war ein enger Freund, der durch seinen Tod im Jahr 2019 ein tiefes Loch in das Banduniversum riss. Denn obwohl er nie musikalisch beteiligt war, war er laut Songwriter John Gourley wie ein Kleber für die Freundesgruppe. Die Songtexte drehen sich dabei aber nicht direkt um Chris Black. Viel mehr wird von weitreichenden gesellschaftlichen Themen bis zu persönlichen Ängsten der Bandmitglieder alles behandelt. Durch die lässige oberflächliche Grundstimmung kommen einerseits Sommergefühle auf. Wenn man dann genauer hinhört, lässt sich aber auch eine gewisse Tiefe feststellen. Und das ist genau das, was eine Freundschaft ausmacht – eine Freundschaft, die Portugal. The Man mit Chris Black verbunden hat.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: M94.5 präsentiert Frankie and the Witch Fingers!

Du liebst explosive Live-Shows und abgefahrene Gitarren-Sounds?

Dann haben wir genau das richtige Musik-Erlebnis für dich. Diesen Freitag kommen Frankie and the Witch Fingers nach München. Die Garage-Rocker aus Los Angeles begeistern durch ihre abwechslungsreiche Kombination aus rasanten Gitarren-Riffs, mitreißend jazzigen Grooves und außerirdischen Soundeffekten. Ihre Live Shows sind legendär. Nicht ohne Grund traten sie bereits als Vorband von Ty Segall und ZZ-Top auf. Seid live dabei, wenn Frankie and the Witch Fingers am 23. Juni ab 20 Uhr die Milla in einen musikalischen Hexenkessel verwandeln. Als Vorband heizen die Berliner Newcomer von Go Mahh mit einer ordentlichen Portion Psych-Rock ein. Tickets gibt’s hier.

ab Freitag: 40. Filmfest München

150 Filme aus rund 50 Ländern: das Münchner Filmfest 2023 bietet ab dem 23. Juni bis zum 1.Juli das ganze Spektrum des aktuellen Weltkinos, von Independent-Filmen bis hin zum großen Blockbuster! Bei der 40-Jährigen Geburtstagsausgabe erwarten euch exklusive Premieren, spannende Filmmakers Live!-Talks, Stars am roten Teppich und romantische Filmnächte in ganz München! Mehr Infos gibt es auf der Webseite des Filmfests.

Samstag & Sonntag: Christopher Street Day (CSD)

Es wird wieder laut und bunt in der Stadt! Seit mehr als 40 Jahren demonstrieren Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen beim CSD in München für gleiche Rechte und Akzeptanz. Im Mittelpunkt dabei: die Politparade durch die Innenstadt. Die wird von einem zweitägige Straßenfest rund um den Marienplatz und dem Party-Event RathausClubbing begleitet. Happy Pride <3

Das war’s für diese Woche! Genießt das Wochenende und bis zum nächsten mal!

Eure Maja und Tasso 🙂