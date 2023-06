Drei Gründe, warum Late Night 089 den BLM-Publikumspreis gewinnen sollte!

/ Sebastian Bergsteiner / Bild: shutterstock/ph.FAB

Wow, wer hätte das gedacht? Ich sicher nicht, aber ich bin auch nur ein Online-Artikel! Late Night 089 ist nominiert für den BLM-Hörfunk Preis 2023. Und das in gleich zwei verschiedenen Kategorien. In der Kategorie “Nachwuchs” entscheidet eine Jury (based!), in der Kategorie “Publikum” entscheidet das Publikum. Das Publikum? Das seid ihr! Hier sind drei Gründe, warum ihr für uns abstimmen solltet.

Grund 1: Mitleid

Das Late Night 089 Team besteht aus armen hungrigen Studierenden in der teuersten Stadt seit dem alten Rom, nachdem sie das Kolosseum gebaut haben. Über Wochen sperren die fleißigen Redakteur:innen sich in die Mienengruben ein, um für euch die feinsten Gags zu schmieden. Seid Team Underdogs, seid Team Late Night 089. Diese jungen Leute brauchen einen Sieg, gebt ihn diesen Menschen!

Das bedauernswerte Team im Überblick Bild: M94.5

Grund 2: Late Night 089 war geboren, um zu scheitern

Late Night im Radio? Ist schon ultra dumm! Man sieht gar nix und niemand hört fünf Minuten Stand-Up! Kann gar nicht funktionieren! Tut es aber, sagt die Jury! Wollt auch ihr dumme Ideen ganz vorn sehen? Dann stimmt ab!



Die nominierte Sendung zum Nachhören 🙂

Grund 3: München hat einen Sieg verdient!

Die deutsche Meisterschaft ist schon wieder drei Wochen her und die Stadt lechzt nach einem Erfolgserlebnis. Wer sind wir? Die Loser-Hauptstadt Berlin? Stimmt für Late Night 089 und ihr wohnt in einer Stadt der Gewinner:innen.

Wir, wenn wir gewonnen haben!

Wir würden uns freuen, wenn ihr für euch die eingereichten Beiträge mal durchhört und für euren Favoriten abstimmt 🙂

Galiegrü,

Late Night 089!