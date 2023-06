KW 24 – Anders auf einen Blick!

/ Viktoria Schmück / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Eine spannende Woche geht mal wieder zu Ende. Kam es nur mir so vor oder war die vergangene Woche in München total politisch aufgeladen? Von einer Drag-Lesung, die schon Wochen vorher für Furore gesorgt hat, bis zu stark umstrittenen Rammstein-Konzerten. Mich persönlich hat einiges davon ziemlich zum Nachdenken gebracht. Doch nicht nur mich, auch meine Kolleg:innen von M94.5 haben einige dieser Themen aufgegriffen.

Recap-Time! Unsere M94.5-Woche

Es ist Juni und das bedeutet: es ist Pride Month! Partys, Paraden und Protestaktionen sollen auf die Rechte und Themen der LGBTQIA+-Bewegung aufmerksam machen. Doch leider gibt es Menschen aus der Homosexuellen-Bewegung, die die Rechte von trans* und intergeschlechtlichen Personen in Frage stellen. Unter dem Namen “LGB-Alliance” zeigen sie ihre Transfeindlichkeit offen. Unser Redakteur Manuel Rank findet das brandgefährlich. Ein Kommentar.

Anfeindungen, Beleidigungen und im schlimmsten Fall körperliche Übergriffe – Die Zahl von Diskriminierungen und rechten, rassistischen Übergriffen war auch 2022 erschreckend hoch. Das geht aus den Zahlen der Münchner Beratungsstelle für Betroffene von rechter gruppenbezogener menschenfeindlicher Gewalt und Diskriminierung, Before e.V., hervor. Lion Tontschewa hat sich den Bericht von Before e.V. genauer angeschaut.

Eine gerechtere Welt, in der wir alle gleich sind. Das verbinden manche mit Kommunismus. Der Weg dahin soll der Sozialismus sein. Aber da ist auch noch eine andere, dunklere Seite: die des real existierenden Sozialismus in den ehemaligen Ostblockstaaten. Diktaturen, in denen Menschen enteignet, bespitzelt und ermordet wurden. In unserer neuen Podcast Folge stellen wir uns die Frage: Warum fordern manche in Deutschland Kommunismus, und wie gehen sie dabei mit dessen dunklem Erbe um?

Unser Album der Woche!

Zweifel, Unsicherheiten und Alltagsstress. Da hilft manchmal nur: Musik an und Welt aus. Das geht am besten mit unserem Album der Woche. J.E. Sunde verarbeitet in seinem neuen Album “Alice, Gloria and Jon” seine Probleme mit dem Leistungsdruck in der Musikindustrie. Hier treffen sich Melancholie und Leichtigkeit. Ganz nach dem Motto: Hey! Stress dich nicht, alles wird schon wieder gut! So ein bisschen wie eine musikalische Umarmung von eine:r guten Freund:in. Also einmal tief ein- und wieder ausatmen und gemeinsam mit J.E. Sunde dem Alltag entfliehen!

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Tollwood Sommerfestival 2023

Am Freitag beginnt das Tollwood Sommerfestival 2023. Von kreativen Workshops, Theater-Performances, leckeren Essensständen bis hin zu Live-Musik. Hier findet ihr ein buntes Veranstaltungsangebot. Bis auf die Konzerte in der Musik-Arena ist der Eintritt kostenlos. Es lohnt sich aber auf jeden Fall einen Blick in den Veranstaltungskalender zu werfen! Am Freitag Abend spielen zum Beispiel SDP mit Alexander Eder (und am Sonntag Provinz) ab 19 Uhr. Für alle, die dieses Wochenende keine Zeit habe: überhaupt kein Problem! Das Festival geht nämlich noch bis zum 16. Juli.

Samstag: Midnight Bazar

Eigentlich bräuchtet ihr mal wieder eine neue Hose, aber ihr habt gerade keine Zeit vormittags Shoppen zu gehen? Wie wäre es dann mit dem Midnight Bazar im Werksviertel-Mitte. Hier könnte ihr Freitag und Samstag jeweils von 17 bis 23 Uhr nach neuen Lieblingsteilen stöbern. Neben Klamottenständen gibt es auch Musik, Food und Drinks und einfach Gelegenheiten sich auszutauschen. Klingt also nach einer perfekten Möglichkeit, den Abend entspannt ausklingen zu lassen!

Sonntag: 865. Münchner Stadtgeburtstag

Mit einer Erlebnismeile in der Altstadt feiert die Stadt München am Samstag und Sonntag den 865. Stadtgeburtstag. Dieses Jahr steht alles unter dem Motto “Mit Blumen und Trompeten”. So können am Marienplatz und Rindermarkt verschiedene Pop-Up-Gärten bestaunt werden. Live-Musik, Tanz aber auch Stadtführungen bieten ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Na, neugierig geworden? Dann schaut doch einfach mal vorbei!

Das wars soweit von mir! Bis nächste Woche!

Eure Vicky <3