Der Wachmacher der Nation  

“Kaffee ist ganz tief in der Gesellschaft verankert, in Redewendungen und natürlich als Getränk. Für die einen ist Kaffee ein Ruhepol, für andere der Energielieferant. Außerdem ist Kaffee ein Ritual am Morgen auf dem Weg zur Uni oder zum Arbeitsplatz. Kaffee erfüllt also ganz unterschiedliche Bedürfnisse und das macht ihn gerade so beliebt.”

Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverband e.V