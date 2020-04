Jetzt gibt’s was auf die Ohren!

/ Fanny Ommert / Bild: M94.5/ Fanny Ommert

Die Zeit steht still. Die Pausetaste ist in fast jeder Sportarten gedrückt. Um in dieser Zeit trotzdem wieder im Sport auf Play zu drücken, haben wir in der Sportredaktion ein paar unserer Lieblingspodcasts gesammelt und kurz für euch zusammengefasst.

Rasengeflüster von Sebastian Schuppan und Jens Umbreit

Hier treffen zwei unterschiedliche Perspektiven aufeinander: Die eines aktiven Würzburger Kickers, verkörpert von Sebastian Schuppan, und die des erfahrenen Sportjournalisten Jens Umbreit. Die beiden diskutieren immer montags über das Neueste aus dem Sport. Fußball steht dabei im Mittelpunkt. Meist handelt es sich um die europäischen Ligen, beide haben jedoch eine große Liebe für den US-Sport, was dem fleißigen Hörer schnell klar wird, hier auch gerne mal andere Sportarten als Fußball. „Informativ, kompetent, humorvoll!“, wie sie selbst sagen.

Rasenfunk von Frank Helmschrott und Marc-Jakob-Ost

Fußball mal richtig intensiv. Die beiden Jungs von Rasenfunk sind seit 2014 im Podcast-Game dabei. Das besondere dabei: Drei Formate in einem Podcast!

Die Schlusskonferenz: Regelmäßig gibt es zu jedem Bundesligaspieltag eine eigene ausführliche Folge. Ausführlich bedeutet, fast doppelt so lang wie das Fußballspiel selbst. Hier kommen aber auch viele zu Wort, wie Podcaster, Fans und Sportjournalisten. Gemeinsam wird der Spieltag dann analysiert.

Das Tribünengespräch: Hier widmen sich die beiden einem bestimmten Fußball-Thema sehr intensiv. Besonders geeignet für Neueinsteiger, um einen Überblick zu allgemeinen Fußballthemen zu bekommen.

Der Kurzpass: Zusammengestellt aus Gast, Moderator und Thema, den Basics eines jeden Podcasts. Kurz und knapp zusammengefasst was in der Fußballwelt aktuell so abgeht.

Book of Basketball von Bill Simmons

Geballtes Wissen! Bill Simmons ist einer der bekanntesten Basketballjournalisten der USA. 2009, hat er seinen Bestseller „Book of Basketball“ veröffentlicht und beschreibt darin die Entwicklungen in der NBA in eigenen Worten. Der gleichnamige Podcast schließt an den Bestseller an, aktueller den je.

Die Grundidee: Zeitgemäßer Podcast als zweiter Teil des Bestellers.

Schaumermal von Pamela Reif

Fit, fitter, Pam! Die Influencerin ist sonst für ihre Workouts auf YouTube und ihren Fitnesslifestyle auf Instagram bekannt. Sie probiert‘s jetzt auch mit einem Podcast der vor allem für die weiblichen Hörer eine spannende Alternative ist. Die sonstigen Themen Sport und Ernährung spielen auch hier eine entscheidende Rolle, aber vor allem lernt man sie hier persönlich kennen.

Ihre Podcastreihe ist im März frisch gestartet und zu der Reihe Schaumermal gehören bis jetzt drei Folgen, unterstützt wird sie dabei von ihrem Bruder Dennis Reif.

WATTs Ab! und Buzzer Beat von der M94.5 Sportredaktion selbst

Bekanntlich kommt das beste ja zum Schluss: Unsere Sportredaktion kann nicht nur Empfehlungen aussprechen, sondern auch Podcasts! Hier hört ihr niemand geringeren als unsere M94.5 Sportredaktion.

Relativ neu aber richtig nerdig wirds bei WATTs Ab – dem Radsportpodcast. Seit letztem Juni geht’s hier um alles rund ums Radfahren. Unsere Radsportfans werfen während der regulären Saison alle zwei Wochen den Blick zurück und besprechen die gefahrenen Rennen nach. Zur Unterstützung werden aber auch immer wieder Gäste aus dem Profisport eingeladen. Zum Beispiel war schon der deutsche Straßenradmeister Pascal Ackermann zu Gast.

Buzzer Beat. Eine Kombination aus HipHop und Basketball, was will das NBA-Herz denn mehr? Hier werdet ihr mit allen Fakten und News zum Thema Basketball versorgt und könnt euch die Meinung unserer Sportredaktion zu dem ein oder anderen schrägen Thema anhören. Es geht um die NBA, die deutsche Basketballliga und die Rollstuhlbasketballer der RBB Iguanas München.