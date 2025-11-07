/ Veronika Wagner und Andre Anthony Foster / BILD: ZART Agency

Ein ausverkauftes Event in München: Das alternative Trip-Hop-Duo Jadu Heart war am Abend des 1. November live in die Rote Sonne zu sehen. Authentizität, Seele und Faszination prägten ihre Performance.

IN DIE MUSIKALISCHE KAMMER

Wir gehen runter in die dunkle Halle der Roten Sonne und werden von der Vorband TV begrüßt. Die emotionale Postrockmusik stimmt das Publikum auf die nächsten zwei Stunden ein. Man kann es kaum abwarten, bis Jadu Heart auf die Bühne kommt.

Bescheiden und auf ein Ziel ausgerichtet schreiten Diva und Alex auf die Bühne und beginnen sofort mit ihrer hypnotischen Show, die das Publikum völlig überrascht. Geprägt von Live-Elektronik, Distortion und glänzender Harmonie, beginnen sie mit dem Opener „You’re Dead“ aus ihrem neuesten Album „POST HEAVEN“. Schnell tauchen wir in das Universum von Jadu Heart ein und lassen München an der Oberfläche zurück. Der Bass dringt durch den Körper und bringt die Haut zum Vibrieren.

EIN AUTHENTISCHES FEST FÜR FANS

Diva und Alex spielen viele Songs aus ihrem aktuellen Album. Aber auch Fans, die schon lange dabei sind, kommen auf ihre Kosten: „Burning Hour“ und „I’m a Kid“ lösen Gänsehaut aus. Die Stimmung ist emotional aufgeladen: Ruhige Momente laden zum Mitfühlen und Eintauchen ein, rockige Passagen zum Loslassen und Tanzen.

Diva Jeffrey (links) und Alex Headford (rechts) begeistern ein volles Publikum. BILD: Andre Foster

Live auf der Bühne weichen manche ihrer Songs von den Studioaufnahmen etwas ab. Teilweise wechselt sich das Duo ab und singt Stellen, die sie normalerweise in ihren Studioaufnahmen nicht tun. Manchmal bekommen andere Instrumente das Spotlight als in den Aufnahmen, besonders bei „AUX“, wo die Drums eine starke Präsenz zeigen. Viele Songs sind den Aufnahmen sehr nahe, die Unterscheidungen waren aber ganz herzlich willkommen.

Während der ganzen Performance wirken die beiden locker und authentisch. Diva bittet die Menge einmal um Support, da ihre Stimme etwas nachlässt. Auch wenn sie kein romantisches Paar mehr sind, ist die Chemie zwischen den beiden spürbar. Zusammen erzeugen sie ein melancholisches Spiel aus emotionalen Momenten und glitchy Sounds.

STIMMUNG IM HOHEN GANGE BIS ZUM ENDE

Ein enges, volles Haus, und trotzdem ist das Publikum komplett bezaubert. Als Jadu Heart ihr Finale „U“ (ihr Hit aus POST HEAVEN) durchrockt, hat das Publikum trotzdem nicht genug und verlangt sofort eine Zugabe. Trotz Müdigkeit aus einem langen Tag kommen Diva und Alex aus dem Backstage und spielen einen letzten Banger: „Walk the Line“. Die Schlange zum Merch-Stand ist schon ab dem letzten Ton überfüllt.

Der Auftritt von Jadu Heart lädt zum Eintauchen ein, fernab von der Realität. Gleichzeitig unterstützen die Songs, Emotionen zu fühlen und zu reflektieren. Ihre Songs werden nicht nur zum Erleben für die Ohren, sondern zu einer transformierenden, körperlichen Erfahrung. Dadurch entsteht ein unvergesslicher Abend voller Inspiration und Energie.