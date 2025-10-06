DER BEWEGUNGSMELDER VOM 06.10.2025
Ist Sport nur was für die Elite?
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
DARUM GEHT ES DIESE WOCHE IM BEWEGUNGSMELDER:
- Eishockey Ausrüstung – Der Wandel zum Luxusgut
- FC Bayern Frauen – Vorfreude auf die Champions League
Moderation: Marie-Noelle Svihla
Redaktion: Mark Bruselnitskiy, Marie-Noelle Svihla, Lars Willeitner
RvD: Lea Steglich
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.