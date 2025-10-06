DER BEWEGUNGSMELDER VOM 06.10.2025

Ist Sport nur was für die Elite?

6. Oktober 2025 / / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

DARUM GEHT ES DIESE WOCHE IM BEWEGUNGSMELDER:

  • Eishockey Ausrüstung – Der Wandel zum Luxusgut
  • FC Bayern Frauen – Vorfreude auf die Champions League

Moderation: Marie-Noelle Svihla

Redaktion: Mark Bruselnitskiy, Marie-Noelle Svihla, Lars Willeitner

RvD: Lea Steglich

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.

