Reif für die Insel? Auf zur Isar!

3 Tage, 3 Locations, 3 Bühnen – vom 03. bis zum 05. September findet das Isarinselfest 2021 statt. Wenn auch etwas abgespeckt im Vergleich zu den letzten Jahren, wird es wieder ein tolles Event für Groß und Klein, das auch wir uns auf keinen Fall entgehen lassen.

Nachdem es letztes Jahr noch ausgefallen ist, dürfen wir dieses Jahr endlich wieder das Isarinselfest begleiten. Auf der M94.5-Bühne sorgen unsere Moderator:innen und einige tolle Bands für ordentlich Stimmung:

Am Freitag, dem 03. September, bespielen The King of Cons und JISKA unsere Bühne zwischen 20:00 und 22:00 Uhr und am Sonntag, dem 05. September, sorgen SoFia Lainovic, Saguru und The Charles zwischen 19:00 und 22:00 Uhr für eine großartige Zeit an der Isar.

The King of Cons

Los geht’s am Freitag, den 03.09., mit The King of Cons. Das Duo aus Franko van Lankeren und Lennart Stolpmann kommt aus München und singt nach ihrem Motto „80s and Heartbreak“ pathetische Melodien auf dicken trap-artigen Beats.

JISKA

Am selben Abend spielt JISKA. Nach einigen Jahren Bühnenerfahrung als E- und Kontrabassistin, bringt sie nun entspannte und funky Basslines mit ihrer cremig-weichen Stimme und ein paar jazzigen Melodien zusammen.

SoFiA Lainovic

Sofia Lainovic ist eine Indie-Pop Künstlerin aus München mit Einflüssen aus 70er Jahre Rock, Jazz, Soul und akustischen Balladen. Sie spielt am Sonntag, den 05.09., um 19 Uhr auf der Praterinsel für uns.

Saguru

Danach tritt der Solokünstler Saguru auf. Er spielt seit 17 Jahren Gitarre und singt dazu melancholische Texte. Egal ob es gerade um seine Heimatstadt München, die Krankheit Alzheimer oder die Gesellschaft geht – Saguru produziert alles selbst und verarbeitet seine Gedanken und Gefühle in seiner Musik.

The Charles

Zum Abschluss spielen dann The Charles. Sie sind eine vierköpfige alternative Rockband, die in der jetzigen Besetzung seit 2015 zusammen auftritt. Sie geben auf der Bühne ordentlich Gas, nachdem sie letztes Jahr ihre Tour absagen mussten – jetzt umso mehr.